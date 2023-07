Alberto y Paola de Bélgica: la tranquila rutina de unos ‘reyes jubilados’

La salud del rey Alberto de Bélgica ha estado en el punto de mira desde que hace más de una semana, el padre del rey Felipe tuviera que ser ingresado en un hospital de Bruselas por un cuadro de deshidratación. Desde entonces, el alta del anterior monarca se ha ido retrasando, lo que ha aumentado los rumores sobre su estado, a pesar de que desde la Casa Real han enviado un mensaje tranquilizador. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que Alberto tiene ya casi 90 años y los achaques son algo más que habitual a estas edades.

Ahora que por fin el padre del jefe del Estado ha vuelto a casa, todos los ojos están puestos en cómo va a ser su día a día. En realidad, no se han dado muchos detalles sobre su situación, más allá de que habría sufrido una deshidratación, por lo que necesita reposo. Debido a esto, en principio, no se requieren mayores precauciones ni medidas especiales en esta vuelta a casa.

A pesar de que desde la Casa Real no han dado especial importancia al estado del padre del rey Felipe, algunos medios han publicado que el anterior monarca podría haber sufrido algo más grave que una deshidratación, es más, se habla de una infección en la sangre. De hecho, las fotografías de su salida del hospital han generado cierta alarma, por su aspecto desmejorado, aunque no se han dado más detalles.

Los Reyes Alberto y Paola de los Belgas juntos. / Gtres

El ingreso hospitalario del rey Alberto se ha producido justo al cumplirse diez años de su abdicación. A diferencia de lo que ocurrió en Holanda, Alberto ha mantenido el título de rey -como su esposa, Paola-, pero los titulares son Felipe y Matilde. Los padres del jefe del Estado tienen un papel meramente simbólico, sin carga institucional. Pero, ¿cómo es su día a día?

Este digital ha contactado con uno de los mayores expertos en Casa Real Belga, el periodista Wim Dehandschutter, que sigue muy de cerca los pasos de la Familia Real. El especialista relata cómo es el día a día de los anteriores Reyes en el Castillo de Belvedere, su residencia oficial, donde cuentan con personal a su servicio, así como equipo de seguridad.

Sin embargo, no se tienen detalles exactos de cómo es la ‘Corte’ de Alberto y Paola, ahora que están en segundo plano. Tal como revela el especialista, que conoce perfectamente el entorno de la Familia Real, se tiene constancia de que hace algunos años contrataron a trece personas para su equipo de personal, incluidos dos cocineros, tres mayordomos, tres camareras y una secretaria. No obstante, no está claro cuántas personas tienen en estos momentos. Wim Dehandschutter, que ha podido contactar con fuentes cercanas a los padres del jefe del Estado mantiene que, en estos momentos, el personal al servicio de Alberto y Paola no es mucho.

La llamada «Casa de Su Majestad el Rey Alberto II» está encabezada por Michel Flohimont. Él es el máximo responsable, gestiona la agenda del rey Alberto y lo acompaña en los actos oficiales. Vincent Pardoen también juega un papel importante. Fue tesorero de Palacio durante el reinado de Alberto, pero se retiró en el momento de la abdicación, en el verano de 2013. Aunque fue jefe de la Casa de S.M. el Rey Alberto, por un conflicto con la Corona fue despedido en 2014, por el rey Felipe de Bélgica. Sin embargo, Alberto le sigue teniendo muy cerca, como una de sus personas de confianza, hasta el punto de que se le permite vivir en uno de los apartamentos del anterior monarca en Ostende.

Al margen de personas ajenas a la Familia Real -o la del Rey-, la que más cerca está de los anteriores monarcas es la princesa Astrid que, además, cuentan que ha sido una de las figuras que más ha ayudado al matrimonio a superar algunas crisis de pareja. Ella vive en Laeken, muy cerca del Castillo de Belvedere, y está pendiente en todo momento de las necesidades del rey Alberto y la reina Paola. Sin embargo, el destino quiso que en el momento en el que su padre sufrió la deshidratación, ella se encontraba de viaje fuera de Bélgica.

La rutina de Alberto y Paola de Bélgica es relativamente tranquila. Ambos tienen algunos problemas de movilidad, pero disfrutan haciendo escapadas. Por ejemplo, es habitual que se marchen a su casa de campo cerca de Rochefort, donde cuentan con un equipo de personal formado por un cocinero, un mayordomo y una doncella. Allí se sienten más libres e incluso se les ve pasear por la ciudad, con su escolta a una distancia prudencial. Italia es otro de los destinos preferidos del matrimonio, al que le gusta visitar las Islas Eolias y Roma, la ciudad donde creció el rey Alberto y donde todavía posee un apartamento. De hecho, hace apenas unas semanas, estuvieron allí y aprovecharon para reunirse con el Papa Francisco. Ahora la normalidad volverá al Castillo de Belvedere y tanto Alberto como la reina Paola podrán retomar su tranquila vida de ‘reyes retirados’.