Carlos Latre se ha convertido en uno de los cómicos más conocidos de nuestro país. Y, no solo eso porque, además imita a la perfección a diversas personalidades. Forma parte del jurado de ‘Tu cara me suena’ y aparece de manera esporádica en ‘El Hormiguero’. Un curriculum intachable que ha hecho que el papa Francisco haya reconocido su trabajo. Este jueves, el humorista ha sido uno de los invitados a ‘Espejo Público’ -formato de Antena 3-, donde ha comentado temas de actualidad, pero también ha presentado su nuevo proyecto profesional: el nuevo espectáculo ‘One Man Show’.

Este miércoles, tuvo lugar una audiencia general semanal en el patio de San Dámaso de Ciudad del Vaticano, donde el pontífice recibió una visita inesperada con la que ha protagonizado diversos titulares. Un hombre vestido de Spiderman le estrechó la mano durante su visita. Ha sido al comentar esta noticia cuando Latre ha sorprendido revelando que él ha conocido en persona al mismísimo Papa. “Estuve con él en el Vaticano”, ha revelado Carlos para después añadir que “es tremendamente amable”.

El actor ha explicado que el obispo de Roma le preguntó a qué se dedicaba. «Le dije que era humorista y que, en los tiempos en los que corren, intento hacer la vida más divertida», le respondió. Después ocurrió lo inimaginable, pues el papa Francisco le hizo una llamativa petición con la que Carlos Latre no contaba. “¿Puedes imitar a Messi?”. El humorista no lo dudó ni un segundo y aceptó el reto. Sin duda, una anécdota que no olvidará jamás.

Su trayectoria profesional

Carlos Latre comenzó su andadura profesional como locutor radiofónico en la cadena SER, en el programa de Los 40 Principales y en Cadena Dial. Poco a poco su nombre empezó a sonar con fuerza e hizo su primera participación televisiva en 199 en el programa ‘Xou com sou’ de la cadena TV3. Sus imitaciones a personajes conocidos no tardaron en llegar. Comenzó en el ‘late night’ de ‘Crónicas Marcianas’ -de Telecicno’-, donde se llegó a transformar en La Pitonisa Lola, Torrente, Juan Carlos I o la mismísima Cayetana de Alba.

También ha trabajado como actor de doblaje en películas como ‘Garfield’ ‘La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja’ y ‘El libro de la selva 2’. En 2004 fue galardonado con el Mircrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Sin duda, un reconocimiento a su trabajo y esfuerzo. Tampoco hay que olvidar que desde 2004 a 2015 colaboró semanalmente con Carlos Herrera en su programa ‘Herrera en la Onda’, en Onda Cero.