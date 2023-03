El golpe en la mesa de Alberto de Mónaco frente a los rumores de crisis con Charlene

Son muchos los rumores que, durante meses, han señalado al príncipe Alberto y a la princesa Charlene como principales protagonistas de una crisis matrimonial. Algo que no parece gustar en absoluto al soberano, razón por la que no ha tenido reparo en desmentir todos estos comentarios dando un golpe en la mesa que no ha pasado desapercibido en ningún rincón del planeta ni mucho menos de Mónaco.

Era hace tan solo unos días cuando la revista francesa Royauté confirmaba que el hijo de Grace Kelly y su esposa estaban viviendo los trámites propios de una separación. Una información que no fue del agrado del hermano de Carolina de Mónaco, que en cuestión de instantes avisó a la oficina de prensa del Palacio para que ésta lanzara un comunicado claro y contundente a la hora de «negar formalmente los rumores maliciosos difundidos por la revista francesa Royauté», considerando incluso que los rumores son «totalmente infundados» pese a haber sido repetidos en diversas ocasiones en otros medios de comunicación de la zona, avivando aún más el fuego y creando una situación de malestar general entre los miembros del clan Grimaldi por lo que pueda pasar en un futuro.

De esta manera, el príncipe ha tenido oportunidad de demostrar su interés por conservar la unidad familiar que forjaba en julio de 2011 con Charlene, dándose el «sí, quiero» en una ceremonia civil que tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio Principesco el día 1 del mes mencionado, mientras que el acto religioso se llevaba a cabo en el patio del Palacio al día siguiente bajo la atenta mirada de personas a lo largo y ancho del globo.

Cabe destacar que los primeros años de matrimonio fueron idílicos tanto para el soberano como para su esposa. Ambos consiguieron formar uno de los tándem más consolidados a nivel internacional a prueba de cualquier información externa, motivo por el que no tardaron en llegar los hijos a sus vidas. Fue en 2014 cuando la princesa dio a luz a dos gemelos, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriela. A lo largo del tiempo, los dos pequeños se han convertido en el centro de todas las miradas cada vez que llevan a cabo una aparición pública, habiendo estado especialmente mimados por sus tías y por todos los seres queridos de su alrededor incluso cuando las circunstancias no eran del todo favorables. Y es que, en plena pandemia, la princesa se vio obligada a ser intervenida de urgencia a consecuencia de una enfermedad en África, motivo por el que tuvo que estar alejada de sus hijos durante varios meses hasta que finalmente pudo volver a casa con la sombra de la depresión sobre ella. Algo que parece estar superando poco a poco y con creces, además de con la ayuda de su marido que intenta alejar los rumores negativos probablemente para favorecer el estado de salud de su compañera de vida.