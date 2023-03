Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi juegan al despiste entre rumores de embarazo

En apenas unos días el Principado de Mónaco se vestirá de fiesta para una de las citas más importantes del año. El próximo 25 de marzo, la princesa Carolina volverá a brillar en el tradicional Baile de la Rosa, al que se espera que asistan algunos de los miembros más destacados de la Familia Grimaldi acudan a este evento, en el que la temática este año estará basada en el universo de Bollywood.

Pero, mientras llega el gran día, la princesa Carolina y su hija mayor, Carlota Casiraghi, se han dejado ver juntas en un acto en Mónaco. Madre e hija han sido las encargadas de dar la bienvenida al Principado a Jean-Marie Van Butsele, un belga de 73 años que ha llegado a Mónaco andando desde el Bélgica, en una intrépida travesía de más de 1000 kilómetros en apoyo de los niños enfermos.

En acto se ha desarrollado en la sede de la Asociación Jeune J’Ecute, de la que la princesa de Hannover es presidenta de honor. Un compromiso en el que Carolina y Carlota han mostrado una imagen diferente a la que nos tienen acostumbrados.

La hermana y la sobrina de Alberto de Mónaco han apostado por un look mucho más casual de lo habitual, con el pantalón vaquero como protagonista. Una prenda que no es ni mucho menos extraña en su armario, aunque no suelen lucirla en actos oficiales o semioficiales, como en este caso. Sin embargo, parece que ambas se han puesto de acuerdo para conjuntarse y apostar por esta prenda, un imprescindible en cualquier armario. Eso sí, en su caso, en clave royal.

Mientras que la princesa Carolina ha preferido una versión más sobria, su hija se ha decantado por un estilismo algo más de tendencia. La hermana del príncipe Alberto ha lucido unos pantalones vaqueros en color oscuro, de corte clásico, que ha combinado con una siempre infalible camisa blanca, zapatos planos tipo mocasín y una blazer negra. Un estilismo que mezcla a la perfección la sobriedad clásica de la americana con el toque desenfadado de los vaqueros.

Por su parte, Carlota Casiraghi, a la que persiguen desde hace algunas semanas los rumores de embarazo -que no han sido confirmados por ahora-, ha preferido lucir unos vaqueros más claros que los de su madre, y de corte mum fit. Una silueta que sentaba a la perfección a la sobrina de Alberto de Mónaco y disimulaba su supuesto embarazo. Los ha combinado con una camisa de corte masculino en estampado de rayas, una chaqueta oversize de color claro y botines. Mientras que Carolina ha llevado el cabello suelto -cada vez más gris-, Carlota lo ha recogido en un moño en la coronilla.

Se espera que el domingo madre e hija reaparezcan en la gran cita del Baile de la Rosa en Montecarlo, quizás entonces el look de Carlota Casiraghi pueda darnos alguna pista más sobre su estado y confirmar si está o no embarazada de su tercer hijo.