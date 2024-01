El mes de enero está marcado en rojo en el calendario de la Familia Grimaldi. No solo porque la princesa Carolina de Hannover celebra su cumpleaños o porque también lo hace la esposa del príncipe Alberto. Enero es el mes en el que Montecarlo acoge tradicionalmente el Festival Internacional de Circo, una de las citas más importantes del pequeño país y muy vinculada a los Grimaldi, en especial, al soberano y a su hermana menor, la princesa Estefanía.

Alberto de Mónaco con su mujer y sus hijos. / Gtres

Hace apenas una semana pudimos ver al príncipe Alberto de Mónaco en compañía de su esposa, sus hijos y algunos miembros más de la familia dando el pistoletazo de salida a una nueva edición de este evento, en el que, además, se rinde homenaje este año al príncipe Rainiero, con motivo del centenario de su nacimiento. Una cita en la que el hijo del príncipe Alberto de Mónaco, el pequeño Jacques, derrochó simpatía y desparpajo al colocarse una nariz roja de payaso. También su hermana, la princesa Gabriella, estuvo jugando con una nariz roja. Algo que a ambos les viene de familia, ya que ahora ha sido el soberano el que se ha convertido en protagonista de una inesperada y divertida anécdota en una de las funciones de este entrañable festival.

El príncipe Alberto de Mónaco con sus hijos. / Gtres

Ha sido este fin de semana, en compañía de sus hijos menores, su hermana, la princesa Estefanía y algunos de sus sobrinos, que no han querido faltar a esta cita, tan importante para la Familia Grimaldi. En un momento de una de las actuaciones, uno de los artistas se ha acercado hasta el palco en el que se encontraba el soberano monegasco haciendo una serie de ruidos guturales, como intentando mantener una especie de conversación en tono cómico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pauline_CaroStefAl (@pauline_carostefal)

Una iniciativa a la que el príncipe Alberto no ha dudado en responder, haciendo ruidos similares y demostrando su buen sentido del humor. Eso sí, el gesto por parte del padre de los príncipes Jacques y Gabriella no solo ha desatado los aplausos entre el público -que han alabado su espontaneidad y simpatía- sino que, además, ha provocado que su hermana, y otros miembros de su familia, no hayan podido contener la risa. Especialmente la princesa Estefanía de Mónaco, que estaba encantada con las bromas de su hermano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival International du Cirque de Monte-Carlo (@festivalducirquedemontecarlo)

Hay que recordar además, que el soberano y la princesa mantienen una relación muy especial y son un gran apoyo el uno para el otro, tal como ha confirmado la pequeña de los Grimaldi en más de una ocasión. Por eso, no es de extrañar que el príncipe Alberto no haya querido faltar a esta nueva edición del Festival Internacional de Circo de Montecarlo que, a pesar de que es una iniciativa muy ligada a su padre, ha encontrado en la princesa Estefanía y en sus hijos a los perfectos sucesores.