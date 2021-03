Ha pasado casi un mes desde que se emitiera la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey y todavía se siguen sucediendo las reacciones a las polémicas declaraciones de Harry y Meghan. El último en pronunciarse al respecto ha sido el príncipe Alberto, en una entrevista a un programa de la BBC con la periodista Yalda Hakim, que no dudó en preguntarle su opinión al respecto.

«Creo que es muy difícil ponerse en la situación de otra persona. Puedo entender la presión a la que estaban sometidos”, ha dicho el príncipe Alberto de Mónaco. Sin embargo, no está de acuerdo con su manera de proceder. “Creo que estas muestras de insatisfacción públicas, por decir lo mínimo, este tipo de conversaciones deberían realizarse en lugares íntimos de la familia. Realmente no tienen que comunicarse en la esfera pública de esa manera. Puedo entender de dónde vienen, pero no ha sido la manera adecuada de hacerlo», ha asegurado el Príncipe, que mantiene que está molesto por ello.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry «this type of public display of dissatisfaction… these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family… it did bother me»

