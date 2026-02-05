La visita de Estado del presidente de Portugal no se va a llevar a cabo de la manera prevista. Rebelo de Sousa viajará a España este viernes, pero su estancia se va a acortar debido a las malas condiciones meteorológicas que se esperan y que ya están afectando de manera grave a diferentes zonas del país, pero también a Portugal. Andalucía, por ejemplo, se encuentra en estado de máxima alerta por las lluvias, que han dejado incontables daños a su paso.

Rebelo de Sousa tenía previsto participar en varias actividades oficiales este viernes en Madrid, como último viaje de Estado antes de dejar la presidencia del país luso. El mandatario mantiene una relación muy estrecha con los Reyes, especialmente con don Felipe, con quien ha compartido numerosos encuentros a lo largo de los años. Fue precisamente él quien ejerció de anfitrión de la princesa Leonor en su primer viaje internacional en solitario y también ha recibido a la infanta Sofía, que se encuentra estudiando en Lisboa.

La princesa Leonor con Rebelo de Sousa. (Foto: Gtres)

Visita acortada por el clima

Fuentes oficiales de Portugal han confirmado que la visita oficial se va a llevar a cabo, pero que su duración se ha reducido: «Debido a la evolución prevista de las condiciones meteorológicas, el presidente de la República ha reducido su desplazamiento a España a invitación del Rey Felipe VI a un viaje de ida y vuelta», han asegurado desde la jefatura de Estado lusa. No obstante, el viaje no ha cambiado de fecha y se mantiene este viernes 6 de febrero.

Las dudas sobre el programa

Fue el pasado viernes cuando, con la publicación de la agenda oficial de la Casa de S.M. el Rey, desde Zarzuela confirmaron los detalles del viaje de Estado de Rebelo de Sousa a Madrid. Una visita en la que iba a haber un recibimiento oficial con honores en el Palacio Real, un encuentro privado con don Felipe y un almuerzo en el que también iba a participar doña Letizia. No estaba prevista la presencia de la princesa Leonor ni de la infanta Sofía, ya que ambas están centradas en su formación en San Javier y en Lisboa, respectivamente.

La infanta Sofía en un encuentro con Rebelo de Sousa. (Foto: Gtres)

Por el momento no se ha revelado si el programa va a sufrir modificaciones, aunque se ha querido mantener la visita, cuyo objetivo es reforzar los lazos y las relaciones entre ambos países. Además, Rebelo de Sousa ha querido que España sea el lugar en el que ponga fin a su etapa como presidente de Portugal. Ha ejercido este cargo los últimos 10 años, durante dos mandatos de un lustro cada uno.

Antes de este viaje a España, el mandatario mantuvo un encuentro con el Papa León XIV y se ha reunido con el primer ministro portugués. Además, ha visitado las zonas más afectadas de Portugal por los temporales de los últimos días.

El Rey Felipe con Rebelo de Sousa en un acto. (Foto: Gtres)

Un viaje aplazado

Es la segunda vez que la visita de Rebelo de Sousa sufre modificaciones. Este viaje de Estado estaba originalmente previsto para el mes de diciembre, pero tuvo que ser aplazado por la salud del mandatario, que se vio obligado a pasar por quirófano de manera urgente por una hernia.