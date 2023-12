Quedan apenas unos días para que termine el año y es momento de hacer balance de la temporada y también de marcar objetivos de cara a los próximos meses. Algo que suelen hacer todas las personas, tanto en el ámbito personal, como en el profesional. Las familias reales no son una excepción y aunque no se pueden conocer con anterioridad sus propósitos de año nuevo, el balance que hacen de los últimos meses o sus deseos personales, sí que tenemos la posibilidad de analizar cómo ha sido su actividad. En el caso de la Familia Real de España, el 2023 ha sido, sin lugar a dudas, el año de la princesa Leonor, pero también ha estado marcado por otras cuestiones que repasamos a continuación.

La princesa Leonor en su 18 cumpleaños. / Gtres

2023, el año de Leonor

Aunque la gran protagonista de los últimos meses ha sido la princesa de Asturias, lo cierto es que la hija mayor de los Reyes no ha sido la que más compromisos ha tenido, pero sí ha incrementado de manera considerable su actividad. La heredera ha estado en el punto de mira porque ha alcanzado la mayoría de edad y porque ha comenzado su formación militar, pero a pesar de esto, si comparamos los actos en los que participó en 2022 con los de 2023, hay un incremento sustancial de actividad.

Por ejemplo, según los datos que se pueden extraer de la web de la Casa Real, en este 2023, la princesa Leonor ha participado en 22 actos -y una audiencia, aunque en Asturias, por ejemplo, parte de los actos también son audiencias y no aparecen clasificados como tal- y ha pronunciado cuatro discursos, el último, coincidiendo con su mayoría de edad.

Esto significa que la heredera ha duplicado su presencia pública y su actividad, sobre todo por los actos relacionados con su mayoría de edad y su formación castrense. Leonor ha pasado de 13 actos y tres discursos en 2022 a prácticamente el doble.

Los Reyes junto a la princesa Leonor en la inauguración de la XV Legislatura. / Gtres

Hay que tener en cuenta, además, que se ha desatado una auténtica ‘Leonormanía’ que ha puesto a la princesa en el punto de mira y, por tanto, hay un mayor interés en su figura. No obstante, todavía habrá que esperar unos años para que se incorpore de manera regular a la agenda oficial.

El ‘enigma’ de la infanta Sofía

La infanta Sofía ha incrementado su actividad este año con respecto al anterior de manera leve. Sin embargo, aún tiene pendiente dar algunos pasos importantes. A pesar de que ya ha cumplido 16 años, de momento no hay planes de que la hija menor de los Reyes se implique más en la agenda. La infanta viajó a Gales en el mes de agosto para incorporarse a los estudios de Bachillerato Internacional en el Atlantic College y ahora está volcada en esta cuestión.

A diferencia de Leonor, Sofía no está condicionada por el papel que tendrá que ejercer en el futuro, por tanto, tiene la posibilidad de elegir si quiere ser una parte activa de la Familia Real o desarrollar una carrera al margen. Quizás por eso, de momento no ha tenido actos en solitario ni ha pronunciado discursos, aunque este año sí que la hemos podido ver participando en un compromiso internacional con la Reina Letizia.

Datos oficiales

La Casa de S.M. el Rey proporciona cada viernes la lista de compromisos previstos para la Familia Real de cara a los próximos días y después se publican los detalles de cada acto en la web oficial. De ahí se puede extraer la información relativa a los compromisos en los que han participado los miembros de la Familia Real a lo largo del año y analizarlos al detalle. En la sección específica de la página web aparecen los datos divididos por tipo de acto, si se trata de una audiencia, un viaje oficial o si solo queremos saber los discursos que ha pronunciado cada uno de los miembros de la Casa de S.M. el Rey. Además, también es posible hacer una clasificación por categorías, por ejemplo, si pertenecen al ámbito institucional, social, formación, cultura, solidaridad…

Gráfica con la evolución de los actos de la Casa Real. / Look

Los Reyes, los representantes principales

Como es lógico, son los Reyes los que asumen la carga principal de trabajo, sobre todo, el jefe del Estado. No obstante, cuentan con el apoyo de la Reina Sofía que, a pesar de que mantiene una agenda paralela a través de la Fundación Reina Sofía, también está muy vinculada a las actividades de la Casa de S.M. el Rey.

Según datos de la página web de la Casa Real, el Rey Felipe ha tenido un total de 183 actos en este año que termina, a lo que hay que sumar 130 audiencias, seis viajes oficiales, 79 discursos y el mensaje de Navidad. El último de los compromisos, precisamente, el pasado 29 de diciembre, cuando estuvo presente en el acto de jura o promesa de los nuevos miembros del Ejecutivo. Esto significa que, si se compara con las cifras del pasado año -también basándonos en los datos que aparecen en la web de la Casa Real-, don Felipe ha tenido aproximadamente un 4% menos de compromisos con cobertura mediática con respecto a 2022.

La princesa Leonor con el Rey Felipe en Oviedo. / Gtres

De la misma manera ocurre en el caso de la Reina Letizia. La esposa de don Felipe ha participado en 99 actos, nueve audiencias, ha pronunciado nueve discursos y ha hecho cuatro viajes oficiales. Esto significa más o menos un descenso de los compromisos del 14%. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estas cifras no reflejan lo que se conoce como ‘trabajo de despacho’, y las actividades que Sus Majestades llevan a cabo sin que haya cobertura por parte de los medios de comunicación.

La Reina Sofía, un gran apoyo

La Reina Sofía sigue siendo miembro de la Familia Real y compagina su actividad en el marco de los compromisos de agenda con otras iniciativas, la mayoría de ellas, de la Fundación Reina Sofía. Doña Sofía es la única que no ha incrementado su actividad, pero tampoco la ha reducido, y ha participado en este año en el mismo número de actos que en el anterior: un total de 25 más un discurso -en la gala de entrega de los Premios Sophia del QSSI- Estos datos no incluyen otras palabras que la madre de Felipe VI haya podido pronunciar en determinados actos, que no eran discursos como tal.