A pesar de que a día de hoy la princesa Estefanía de Mónaco mantiene un perfil discreto, volcada en diferentes causas, en su familia y en apoyar a su hermano, el príncipe Alberto, lo cierto es que, hace aproximadamente dos décadas, la hija de Rainiero y Grace Kelly copó titulares en todo el mundo por algunas polémicas que protagonizó. De hecho, se hablaba de ella como una princesa rebelde.

La princesa Estefanía de Mónaco con Adans Peres. / Gtres

Una de las cuestiones que más interés suscitó en el pasado fue la vida sentimental de la hermana menor de Alberto de Mónaco, al igual que la de la princesa de Hannover. Ni Carolina, ni Estefanía se han caracterizado por tener mucha suerte en el amor, es más, ambas tienen hijos de diferentes relaciones. En el caso de Carolina estuvo casada primero con Philippe Junot, después con Stefano Casiraghi y más tarde con Ernesto de Hannover, del que aún no se ha divorciado. El italiano fue el gran amor de la vida de la princesa, pero la tragedia marcó su destino y se quedó viuda muy pronto.

Igualmente compleja ha sido la vida amorosa de Estefanía de Mónaco, aunque menos trágica. En su caso, la relación que más marcó a la princesa fue la de Daniel Ducruet, padre de sus hijos mayores, pero la que mantuvo con Adans Peres acaparó muchos titulares -mención aparte, por supuesto, su romance con el guardaespaldas Jean-Raymond Gottlieb, con el que tuvo a su hija menor, Camille-. Y es que el acróbata se convirtió, de la noche a la mañana, en marido de la princesa Estefanía, aunque su relación no llegó a buen puerto. La pareja se casó en una ceremonia secreta en Suiza en el año 2003 y poco después se divorció. Ha sido el último amor conocido de la princesa.

A día de hoy, Adans Peres ha dejado atrás su vida en Mónaco y reside en España, donde ha formado una bonita familia. A punto de cumplir 48 años, Peres ha encontrado la tranquilidad en Valencia y sigue muy ligado al mundo del circo a través de la empresa Starlight Production & Showbusiness. Sin embargo, recientemente ha reaparecido y ha contado cómo se encuentra. «Por casualidades de la vida, vine a trabajar a esta zona hace unos quince años y después me compré una casita, donde estoy con mi mujer, mis hijas y mis perros», contó hace unos días en declaraciones al programa de Sonsoles Ónega.

Aunque siempre ha sido muy discreto sobre su relación con la princesa Estefanía de Mónaco, Adans Peres ha contado que su historia fue como un cuento de hadas y la tiene muy presente: «La recuerdo como si fuera ayer y han pasado justo veinte años», ha revelado el ex marido de la princesa, que ha comentado que para él fue complicado gestionar todo lo que implicaba tener una relación con un miembro de la Familia Grimaldi. «Me costó mucho gestionar el amor que yo le profesaba Estefanía y todo lo que eso conllevaba, como era el acoso de la prensa. No lo asimilé bien en ese momento y me arrepiento», ha asegurado. Además, ha dicho que, aunque no tiene una relación constante con ella, si va a Mónaco aprovecha y la saluda.