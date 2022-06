El matrimonio entre el príncipe Alberto y la princesa Charlene lleva en el punto de mira prácticamente desde su boda. Rumores constantes de crisis que se han visto acrecentados por los últimos acontecimientos, en especial, los meses que la exnadadora ha pasado en Sudáfrica a raíz de las complicaciones de la infección que ha padecido, así como por las especulaciones sobre un presunto acuerdo de separación entre ambos. Una información que no ha sido confirmada por el Palacio Grimaldi, pero que tampoco ha sido desmentida.

A la espera de una posible próxima reaparición de Charlene coincidiendo con un importante acto de su fundación, lo cierto es que todos los ojos están puestos en el príncipe Alberto. El soberano continúa muy comprometido con su agenda oficial, así como con la educación de sus hijos, pero no se libra de comentarios y especulaciones.

Hace unas semanas salió a la luz que el Príncipe sentía una especial admiración por una conocida bailarina de espectáculos de corte erótico, Dita von Teese, a la que ha visto en varias ocasiones e incluso le ha llegado a enviar flores. Ahora es otra mujer la que ha puesto el foco en el soberano, por un presunto romance que mantuvo con él y que nunca se ha confirmado oficialmente.

Se trata de Patrizia Pellegrino, que ha concedido una entrevista exclusiva al diario italiano Corriere della Sera. Unas declaraciones en las que la artista asegura que mantuvo una relación secreta con el príncipe Alberto en el pasado, que no terminó precisamente bien. Ella misma ha hablado sobre los motivos que llevaron al Príncipe a poner punto final a su romance.

Según ha declarado, entre ambos hubo un auténtico flechazo durante una cena de gala en la que coincidieron: “Le conocí en Venecia a finales de los años ochenta. Coincidimos en un acto en el que también estaba Liza Minelli”, ha expresado la actriz. “No me quitaba los ojos de encima, me decía que tenía la sonrisa de su madre, Grace Kelly. Me hizo sentir en el cielo, era como un cuento de hadas, me encantaba”, ha revelado.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

Sin embargo, el romance que, tal como ella misma ha comentado duró aproximadamente un año, acabó de manera inesperada: “Estuvimos un año juntos, pero terminó porque vio unas fotos mías en varias revistas como Playboy. Me dijo que no podía seguir conmigo después de esas fotos. Lloré mucho, pero no me arrepiento”, ha explicado la italiana, que no ha entrado en más detalles.

La artista no solo ha comentado su romance con el príncipe Alberto, sino que también ha hablado del momento en el que el futbolista argentino Diego Armando Maradona intentó salir con ella: “Coincidimos en un plató de televisión. Me hizo un gran cortejo, me llamaba mucho por teléfono. Pero no me gustaba”, ha recalcado la italiana.