La historia de una monarquía contada a través de un balcón. Las imágenes de la terraza del Palacio de Mónaco narran la trayectoria de los miembros de la familia Grimaldi que en algún momento de su vida han posado en ella. Un balcón a veces casi desierto y otras lleno a rebosar cuyo punto de partida está en 1956, año del enlace de Grace Kelly y el príncipe Rainiero.

El Palacio ha sido testigo de bodas, bautizos, presentaciones… pero si hay una fecha anual que se celebra de manera especial esta es, sin duda, el Día Nacional. Cada 19 de noviembre, Mónaco se viste de gala para su fiesta más importante y se espera que desde el balcón de palacio saluden el Príncipe y el resto de miembros de la familia.

Una imagen que a lo largo de los años ha sufrido importantes cambios. En 1956, los príncipes Raniero y Grace posaron en el balcón por primera vez como marido y mujer, una imagen que se repetiría a los dos años con sus hijos Carolina y Alberto, vestidos con los trajes regionales del Principado y hasta un lustro después con el nacimiento de Estefanía de Mónaco.

La fotografía familiar permaneció inalterable hasta 1978, año del enlace de Carolina con Phillipe Junot. Fue el principio de una época convulsa para los Grimaldi. La muerte de Grace Kelly en 1982- único año en que el balcón ha permanecido cerrado- la boda de Carolina y Stefano Casiraghi en 1984 y la muerte del deportista en 1991, la improvisada boda de Estefanía y Ducruet, así como el nacimiento de los primeros nietos de Rainiero provocaron importantes cambios en la imagen del balcón.

El cambio de siglo trajo consigo una nueva etapa en la vida de Rainiero. El Príncipe serio, triste por la pérdida de su amor, dio paso al abuelo feliz. Rainiero, encantado con tener a Carolina como ‘Primera Dama’ y rodeado de su familia sonreía de nuevo en el día más especial de su reino. Una felicidad que no le duró mucho, ya que sus problemas de salud le obligaron a ausentarse en varias ocasiones hasta su muerte en 2005.

Desde el fallecimiento de Rainiero, Alberto de Mónaco se ha convertido en el nuevo gran protagonista. Sin embargo, ha tenido que compartir protagonismo con su hermana Carolina y sus hijos hasta la llegada de Charlene Wittstock. Muchos pensaban que Su Alteza Serenísima se quedaría soltero y sin descendencia y veían en Carolina y su prole la esperanza del Principado. Una esperanza en la que incluso tenía cabida Ernesto de Hannover, que no ha estado muy presente en las celebraciones del Día Nacional. Hoy, aunque no hay separación de iure entre la hija de Grace Kelly y el príncipe alemán, Ernesto no está ni se le espera.

Los grandes protagonistas son ahora el núcleo duro de la familia principesca. Alberto, Charlene y sus hijos, Jacques y Gabriella, que en apenas unos días cumplirán tres años. La vieja escuela ha dejado paso a las nuevas generaciones y la rama de Carolina, aunque sigue representando el glamour de Mónaco, ha quedado relegada a un discreto segundo plano.