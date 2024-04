Tenemos nuevos retratos oficial de Federico y Mary de Dinamarca. La Casa Real ha publicado las primeras fotografías de los nuevos reyes desde la proclamación del hijo mayor de la reina Margarita como jefe del Estado el pasado mes de enero. Unas imágenes que llegan tres meses después de que Federico se convirtiera en rey y en las que lo que más llama la atención es que la australiana luce por primera vez algunas de las joyas que más ha llevado a lo largo de su vida la reina Margarita.

Se trata de tres imágenes, una de los reyes juntos y dos más por separado, en las que tanto Federico, como Mary de Dinamarca visten de gala. Según han confirmado fuentes oficiales de la Casa Real, los retratos fueron tomados por el fotógrafo Steen Evald en las salas de presentación real del Castillo de Christiansborg.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, posando juntos. (Foto: Kongehuset)

El retrato de la reina Mary

En las fotografías, la reina Mary aparece por primera vez luciendo las joyas de la Corona. Son varias piezas de especial relevancia, en las que las esmeraldas son la piedra más importante. La esposa del rey Federico luce una espectacular tiara, un impresionante collar, pendientes tipo chandelier y un broche grande que se puede dividir en tres. Este conjunto de esmeraldas es uno de los cuatro que se pone a disposición de la reina y que se guardan en el Tesoro del Castillo de Rosenborg.

En concreto, fue diseñado por el joyero CM Weisshaupt, por encargo del rey Christian VIII a la reina Carolina Amalia, probablemente en sus bodas de plata en mayo de 1840. El estilo del conjunto es neoclásicas: enredaderas de flores, lazos y marcos rizados, inspirados en las joyas de la corona francesa de la época.

La reina Mary de Dinamarca, posando en un retrato. (Foto: Kongehuset)

Estas piezas tienen la particularidad de que no pueden salir de Dinamarca, lo que significa que la reina no puede llevarlas en viajes al extranjero, sino que tiene que optar por otras piezas. Además, las joyas de la Corona son las únicas en el mundo que se exponen como objetos de museo, y al mismo tiempo las luce la reina del país. La única situación similar la encontramos con las joyas de la Corona británica, aunque algunas de ellas solamente son utilizadas en las coronaciones y, otras, en fechas muy concretas, como la apertura del Parlamento, pero no de manera recurrente, como en este caso.

Además, en la zona del pecho, la reina Mary lleva un retrato en miniatura del rey con una referencia a la Orden Familiar, algo característico en algunas monarquías. Durante generaciones, ha sido tradición que las mujeres de la Familia Real lleven el retrato en miniatura del monarca. De hecho, en su etapa como princesa heredera, Mary llevaba un retrato de la reina Margarita.

La despedida de la reina Margarita

Las piezas de este conjunto han sido lucidas de manera recurrente a lo largo de los años por la reina Margarita y, curiosamente, apostó por estas joyas para la última visita de Estado en la que ejerció de anfitriona, curiosamente, la de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

La reina Margarita de Dinamarca, con la Reina Letizia, en una cena de gala. (Foto: Gtres)

Fue el pasado otoño cuando Sus Majestades visitaron Dinamarca y cuando, además, salió a la luz el reportaje del entonces príncipe Federico junto a Genoveva Casanova. Para la cena de Gala, la reina Margarita apostó por el conjunto de esmeraldas de Rosenborg, mientras que doña Letizia llevó la tiara de la Flor de Lis.