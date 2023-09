El primer desfile del Día de la Hispanidad de Leonor como ‘Dama Cadete’ cambia de escenario

Quedan apenas dos semanas para que tenga lugar una de las jornadas más importantes para nuestro país. El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y, como es lógico, ya se han puesto en marcha algunos de los preparativos de este evento, que presiden los Reyes. En esta ocasión, todo apunta a que Sus Majestades estarán acompañados por la princesa Leonor, que se encuentra, en estos momentos, inmersa en su formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza, pero es más que probable que no acuda la infanta Sofía.

Los Reyes el pasado año en el Día de la Hispanidad. / Gtres

Aunque en estos momentos todas las miradas están puestas en la jura de Bandera de la princesa Leonor, lo cierto es que, pocos días después, tendrá lugar el Día de la Hispanidad. El 7 de octubre, la hija mayor de los Reyes jurará Bandera en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza, en una ceremonia a la que acudirán sus padres y otras autoridades. Pocos días después se celebra el 12 de octubre, al que Leonor regresará después de dos años de ausencia por haber estado estudiando fuera de España.

Los Reyes en el año 2019 en el Día de la Hispanidad. / Gtres

Este año, más allá de la presencia de la princesa de Asturias, para la que, sin duda, será un acto muy especial porque está volcada en su formación militar -ya es oficialmente ‘Dama Cadete’-, la celebración del desfile tiene algunas novedades. Y es que está previsto un cambio de ubicación de las tribunas de autoridades, de la Plaza de Lima a la de Neptuno. Según ha confirmado el diario ABC, Defensa ha decidido mover el desfile hasta zona por las obras del paseo de la Castellana y del estado Santiago Bernabéu. No obstante, aunque no se trata de una información oficial, la misma fuente recalca que la ubicación de la tribuna en Neptuno aleja a las autoridades de los ciudadanos, por lo que podría ser una decisión estratégica del Gobierno en funciones, para intentar paliar los efectos de los abucheos que se han sucedido en las últimas semanas.

La princesa Leonor, en la Academia General Militar./ Gtres

No es la primera vez que el desfile se lleva a cabo en esta zona, sino que ya en años anteriores la tribuna de autoridades ha estado ubicada en Neptuno, de la misma manera que también lo ha hecho en otras, como la Plaza de Colón.

Pese a que la presencia de los Reyes y de la princesa Leonor es segura, no así la de la infanta Sofía. La hija menor de don Felipe y doña Letizia se encuentra ahora mismo en Gales, estudiando el primero de los cursos de Bachillerato Internacional. Sofía se marchó a Reino Unido a finales del mes de agosto y, según el calendario escolar, no tiene vacaciones hasta el 27 de octubre. Esto significa que no podría estar presente en el Día de la Hispanidad, como tampoco estuvo la princesa Leonor los dos años en los que cursó estudios fuera de nuestro país.