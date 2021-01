El príncipe Harry no se ha convertido en hippy, al menos de momento. Hace unos días, el veterano actor Rob Lowe revelaba en una entrevista con James Corden que se había cruzado con el príncipe Harry en las inmediaciones de su residencia en la zona de Montecito y que por lo que le había parecido intuir, el duque de Sussex había cambiado de look y se había dejado el pelo largo. El intérprete aseguraba que el nieto favorito de la reina Isabel lucía una coleta, algo que sorprendió mucho al público, ya que, en las escasas apariciones que ha hecho en los últimos tiempos el príncipe Harry, si hay algo que se pueda destacar es su cada vez más pronunciada pérdida de cabello, algo en lo que sigue la estela de su hermano, el príncipe Guillermo.

“Vive como a una milla de mí. Aunque es una persona muy solitaria. Verle por el vecindario es tan difícil como ver al monstruo del Lago Ness. Pero finalmente ha ocurrido. Iba conduciendo su coche”, aseguraba el actor en su conversación con el presentador británico James Corden. «Todo ha pasado muy rápido, pero parecía que llevaba coleta. Ahí lo dejo. Como testigo casual, me ha parecido que su pelo ha crecido bastante y que lo llevaba peinado hacia atrás en lo que asumo que solo podía ser una coleta”, recalcaba el veterano intérprete durante la entrevista.

A pesar de que en un primer momento nadie cuestionó las afirmaciones de Rob Lowe, ahora ya existen voces que ponen en cuarentena que el duque de Sussex pueda haber optado por este look. Y es que es cierto que de todos los Windsor Harry es quien se ha caracterizado por apostar por una imagen más desenfadada y bohemia, pero parece que aún no ha llegado al punto de dejarse el pelo largo o hacerse tatuajes, algo que, seguramente, disgustaría a la reina Isabel porque desafiaría el estricto protocolo de la Corte.

Ahora una experta en Casa Real Británica ha desmentido que el duque de Sussex se haya dejado el pelo largo. Este miércoles, la corresponsal del diario “The Telegraph”, Victoria Ward ha publicado en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: «anuncio de servicio público: en caso de que alguien se lo pregunte (@roblowe), el príncipe Harry definitivamente no se ha dejado crecer una cola de caballo». Un mensaje claro y conciso en el que desmiente explícitamente las declaraciones del veterano actor.

Public service announcement: In case anyone was wondering (@roblowe), Prince Harry has most definitely not grown a pony tail 💇‍♂️

— Victoria Ward (@victoria_ward) January 13, 2021