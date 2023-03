Los zascas velados de Ana Rosa Quintana a Risto Mejide en pleno directo

No cabe duda de que El Programa de Ana Rosa es uno de los espacios televisivos más destacados del panorama nacional actual. Su maestra de ceremonias, Ana Rosa Quintana, puede presumir de haber recopilado el cariño de miles y miles de espectadores a diario, los cuales han estado brindándola apoyo incluso en los peores momentos para ella, los cuales venían dados a consecuencia del cáncer de mama. Sin embargo, durante el pasado mes de octubre la periodista volvía a coger las riendas del programa de las mañanas de Telecinco para participar en distintos debates y estar al tanto de los temas más candentes de la actualidad social, razón por la que en esta última ocasión ha entrevistado a Risto Mejide.

Ha sido durante esta misma mañana cuando la periodista ha hecho uso de los sillones del plató de la cadena de Fuencarral para sentarse frente al ex de Laura Escanes, aprovechando así para hablar del nuevo proyecto profesional del catalán, el cual cuenta la historia de amor de Johann Sebastian Bach con una chica llamada Anna Magdalena, de 16 años menos que él. Un relato que la presentadora ha considerado un símil en toda regla hacia el ámbito sentimental de Risto, motivo por el que no ha tenido reparo en preguntarle si está enamorado a día de hoy después de haber puesto punto final a su matrimonio con la influencer, la cual ha rehecho su vida con Álvaro de Luna. Una cuestión a la que el comunicador contestaba con un sí rotundo, haciendo que Ana Rosa respondiera rápidamente: «Tú también has ido rapidito, eh», le decía, haciendo referencia a la rapidez con la que ha encontrado nuevamente el amor pese a llevar cinco años inmersos en un matrimonio.

Pero la conversación entre ambos no quedaba ahí, y unos minutos más tarde, la madrileña hacía referencia al pasado laboral de Mejide, el cual estuvo fuertemente marcado por la polémica de Operación Triunfo y el trato vejatorio que el que fuera jurado otorgaba a algunos de los concursantes: «¿Estás cambiando profesionalmente? Y te lo digo de verdad. Durante muchos años hiciste un papel de malote, de antipático. El que decía cosas que a nadie le gustaba escuchar. Ahora estás en otra etapa profesional, por lo que veo», comenzaba indicando Ana Rosa, haciendo gala de su saber estar, aunque expresando a su invitado lo que pensaba de él sin titubeos. Algo con lo que éste no estaba del todo de acuerdo: «No considero que haya hecho un papel, eso se imposta», revelaba él, mientras que la maestra de ceremonias seguía plenamente firme en sus convicciones: «Bueno, eras antipático», zanjaba. No obstante, el comunicador considera que hay un porqué en torno a sus malas formas: «Si te pones a cantar y cantas mal, yo te digo que cantas mal. Era un trabajo, mi trabajo era valorar a la gente»,se justificaba, para después aclarar que no se trata de un puesto de trabajo en el que se sintiera tan cómodo como ahora.