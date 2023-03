Ana Rosa Quintana fulmina a Pablo Iglesias con todas las de la ley

La mañana en El programa de Ana Rosa ha empezado con una muy buena noticia para el espacio televisivo y, sobre todo, para su conductora. La presentadora ha tenido una batalla legal contra Pablo Iglesias de dos años de duración que ha finalizado ahora con la justicia de su parte. Y así lo ha comunicado ella misma en su propio espacio televisivo.

«La justicia ha dado la razón a este programa tras la denuncia de Pablo Iglesias que nos puso al director, a Mediaset y a mí por una opinión en el Editorial sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia», ha dicho orgullosa. El fue fuera vicepresidente del Gobierno por aquel entonces denunció al programa de Telecinco por una opinión que dio la presentadora en la Editorial que conduce. Ahora, el juez ha considerado que tanto Ana Rosa, como la cadena de Fuencarral y el director del programa llevan totalmente la razón. «El juez estima que la opinión estaba construida en base a la información dada por el propio equipo de Gobierno, es decir, que le hemos ganado a Pablo Iglesias», ha sentenciado.

De esta forma, Ana Rosa vuelve a fulminar a Pablo Iglesias, con todas las de la ley. Hay que remontarse a la pandemia para entender este contexto, cuando el ex político tomó acciones legales contra la presentadora por unas palabras que no fueron bien recibidas. «El líder de Podemos echó en cara a los muertos de las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos», dijo entonces la presentadora.

Fue entonces cuando Pablo Iglesias respondió a la periodista, rebatiendo la veracidad de sus palabras. «Ana Rosa Quintana volvía a difundir el bulo de que el responsable de las residencias de ancianos en Madrid era yo y no la señora Ayuso», añadiendo que exigiría una rectificación por su parte que nunca llegó. Por eso, decidió llevar el asunto a los juzgados, sin llegar a imaginar que sería la conductora del programa la ganadora de la cuestión. «Se concluye que el escrito remitido por el demandante no fue un intento de rectificación de hechos, sino de rebatir y replicar a la opinión crítica de la periodista», se puede leer en la sentencia que ha proporcionado el programa.

De esta manera, el magistrado ha defendido que Ana Rosa emitió un juicio de valor en un espacio que se lo permitía, una opinión construida en base a la información que dio el propio equipo de Gobierno de Iglesias. «Desde el 5 de marzo disponemos de un protocolo de atención a las residencias de mayores (…) Lo vamos a convertir en una orden, una orden que hemos estado revisando, trabajando con la vicepresidencia de Asuntos Sociales», dijeron entonces, una vicepresidencia de la que era titular Pablo Iglesias.

En base a estas declaraciones, el proceso legal ha concluido con una sentencia muy clara: el juez falla que ni cabe rectificación ni compensación económica hacia Pablo Iglesias. Asimismo, el ex político tendrá que pagar las costas procesales que se han gastado en el proceso judicial. «Supongo que él tendrá derecho a recurrir. Lo que pasa es que es muy claro el juez, él pedía rectificación, nos lo pidió dos veces, no lo hicimos porque entendíamos que no lo teníamos que hacer y nos demandó», ha dicho Ana Rosa Quintana tras conocerse la información al completo.