Nueva polémica en la familia Falcó, tras el homenaje que se le hizo en la última edición de Madrid Fusión. Un acto al que acudieron sus tres hijos mayores, Manolo, Xandra y Tamara, y en el que no estuvo su viuda, Esther Doña. Fue ella quien mostró su malestar en sus redes sociales tras tener conocimiento del acto al que, según ella, no fue invitada.

Y ha sido Xandra Falcó quien ha respondido a todo lo ocurrido. Lo ha hecho después de disfrutar de una ópera en el Teatro Real de Madrid, donde compartió velada con el modisto Lorenzo Caprile. La hija mayor del marqués de Griñón no ha podido hablar aún con la viuda de su padre, y en lo que respecta a su enfado, ha afirmado que los responsables de que no haya sido invitada al acto “serán los organizadores”.

El homenaje tuvo lugar durante la celebración de una nueva edición de Madrid Fusión, el congreso de gastronomía celebrado en la capital del 31 de marzo al 2 de junio. Con una copa de vino en la mano y haciendo gala de la unión que mantienen, los tres hermanos rindieron este homenaje a su padre, que falleció por coronavirus en marzo de 2020. Allí Tamara, la más mediática de sus hijos, habló precisamente de esta unidad familiar, un legado heredado de su padre: “Ese amor por la familia, por la tierra, el respeto. Creo sobre todo que tenemos una familia maravillosa”, afirmaba.

Horas después, Esther Doña hacía uso de sus redes sociales para explicar el motivo de su ausencia. “Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada”, comienza diciendo en el post que ilustra con una foto junto a su marido en su finca.

“Todos los días realizo mi propio homenaje a Carlos, porque para mí seguimos haciendo todo juntos. No obstante, todos los homenajes a Carlos me hacen muy feliz y me recuerdan la gran persona que era y los maravillosos momentos compartidos él y yo, siempre juntos”.

Según pudo conocer LOOK en exclusiva, por una fuente de toda solvencia, Esther se enteró de todo gracias a un seguidor suyo de Instagram. Además, su entorno ha explicado a este digital que la mujer de Carlos Falcó «se toma las cosas bien porque es una mujer muy educada (…) Ella hubiera estado seguro allí porque es homenaje a su marido, a pesar de que ella siempre le hace homenajes. Siempre que está feliz o se toma un vino se acuerda de él. Siempre lo tiene presente».

La relación entre la malagueña y los hijos de su marido es “poco fluida” como ella misma contó en su momento. De hecho, ya dijo que a excepción de Xandra, nadie la llamó para acompañarla durante el duelo tras la muerte de Carlos Falcó. “Tamara no me ha llamado, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me llamó por teléfono. No tengo ningún tipo de vinculación con ella actualmente”, desveló meses después de enviudar. Y aclaró que “sí hubo una buena relación, o al menos más cercana, cuando empecé con Carlos, pero cuando nos casamos se empezó a distanciar un poquito”.

Al cumplirse un año del fallecimiento del marqués, uno de los primeros rostros conocidos en morir tras haberse contagiado de COVID, su hija Xandra hacía balance. “Ha sido un año complicado”, afirmaba haciendo referencia no solo a la muerte de su padre, sino también a la de su marido y su tío Fernando. Y también aludía a Esther Doña: “Con ella tenemos una relación estupenda, muy cordial. No hay ningún problema”.