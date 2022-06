Los VIPS se rinden en Madrid a los Rolling Stones

Noche de concierto en Madrid. La capital española ha sido el lugar elegido por el legendario grupo de música The Rolling Stones para el pistoletazo de salida de la que, probablemente, sea su última gira. El conjunto llegaba a Madrid la pasada semana, en concreto, el jueves, y ha aprovechado estos días previos al concierto para hacer turismo. Ellos mismos han compartido detalles de su viaje a través de las redes sociales, donde han publicado, por ejemplo, imágenes de su visita a la estatua del Ángel Caído ubicada en el Parque de El Retiro. Además, la banda también ha aprovechado para disfrutar de la gastronomía de la capital y también de un espectáculo de flamenco.

Ha sido este miércoles cuando ha tenido lugar el concierto, en el estadio Wanda Metropolitano. Una cita musical a la que han asistido muchos rostros conocidos del panorama nacional, que no han querido perder la oportunidad de ver en directo al grupo. Una experiencia de la que han compartido detalles a través de sus redes sociales. Por ejemplo, Amelia Bono acudía al concierto con un grupo de amigas, mientras que Mar Flores publicaba en sus stories un breve vídeo de una de las canciones que el grupo ha interpretado en el recital.

Anne Igartiburu ha llegado al concierto en compañía del cantante Juan Peña. A la entrada, no han dudado en atender a las cámaras de la agencia Gtres, que esperaban a las puertas del estadio. La presentadora, que se encuentra en un momento complejo a raíz de la cancelación del programa Corazón, se ha mostrado encantada de compartir la experiencia con Juan Peña.

El artista ha dicho que su mujer no es muy fanática del grupo, por lo que ha optado por hacer esta salida con amigos. Anne ha reconocido que no es la primera vez que tiene la oportunidad de ver en directo a la banda y ha revelado que espera marcharse pronto de vacaciones. Por su parte, Juan Peña se ha pronunciado sobre el reciente fallecimiento de la exprincesa de Qatar, a la que encontraron a principios de esta semana en su domicilio muerta. El cantante ha dicho que había acudido a alguno de sus conciertos y se ha mostrado consternado por la noticia: “Pobrecilla, me ha sorprendido.”

Tampoco han querido perderse el concierto Eugenia Martínez de Irujo, que acudió con un grupo de amigos y su pareja, Narcís Rebollo, así como Miki Nadal, que disfrutó del recital al máximo y desde el primer momento. Los chefs Paco Roncero y Pepe Rodríguez, Alejo Stivel -que ha reconocido que ha podido ver al grupo en treinta y siete ocasiones en directo-, Bárbara Goenaga y Borja Sémper y David Valldeperas y Carmen Alcayde tampoco han faltado a esta cita, que ha convertido, por unas horas, a Madrid en capital y epicentro del rock n roll.