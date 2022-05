Los Rolling Stones están en Madrid. El mítico grupo británico de rock está a punto de comenzar su nueva gira europea y la capital española ha sido el lugar elegido por Sus Satánicas Majestades para el pistoletazo de salida, en un momento en el que el Reino Unido se encuentra inmerso en los preparativos del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. El conjunto de música llegaba a España el pasado jueves, pero no será hasta el día 1 de junio cuando comience la gira.

La banda se está alojando en un exclusivo hotel de la ciudad y se encuentra acompañada por algunos miembros de su familia, además del personal de su equipo y miembros de seguridad. Los Rolling Stones han aprovechado estos días previos al concierto para hacer un poco de turismo y conocer de primera mano los encantos que ofrece Madrid. Por ejemplo, han visitado la estatua del Ángel Caído ubicada en el Parque de El Retiro, la única escultura dedicada a Lucifer en un espacio público en todo el mundo. De hecho, solo hay otra estatua dedicada a Lucifer, pero se encuentra en uno de los jardines interiores del Capitolio Nacional en La Habana, esto es, sin la exposición pública que caracteriza a la de Madrid. Desde el perfil oficial del grupo confirmaron esta visita, con una foto de la estatua acompañada del siguiente mensaje: “Sympathy for the Devil in Madrid. The Stones are in town! Countdown to the first show is on!”, escribieron junto a una serie de imágenes de la preparación de la gira.

Desde el Ayuntamiento de Madrid confirmaron que esta visita fue una de las recomendaciones que los organizadores del viaje hicieron al grupo hace ya algunos meses, cuando se reunieron con el equipo del área dirigida por Andrea Levy. Una reunión que tenía por objetivo organizar una agenda para que la banda y sus acompañantes pudieran disfrutar de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

En la noche del lunes, el grupo aprovechó para dar una vuelta por las calles de la ciudad, y disfrutó de una fiesta flamenca en un restaurante de Paco Roncero. La banda estuvo en el local hasta casi la medianoche, aunque llegó por separado. Ronnie Wood lo hizo con su esposa, Sally y sus hijas mellizas, que además celebraban su sexto cumpleaños. Por su parte, Keith Richards también llegó con su esposa, mientras que Mick Jagger, más discreto, llegó solo y apenas se dejó ver ante los medios y los fans que están emocionados por la visita.

El grupo ha escogido uno de los hoteles más emblemáticos de la capital de España y tal como se ha podido saber, se encuentra alojado en las tres últimas plantas. A pocas horas del concierto, que se va a celebrar esta vez en el Wanda Metropolitano, los Rolling Stones están dispuestos a poner toda la carne en el asador. Al fin y al cabo, tal como comentó Ronnie Wood en una reciente entrevista a la revista Esquire: «Vamos a dar toda nuestra energía, al fin y al cabo es la última gira», relató.