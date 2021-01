Hace 365 días eran unos perfectos desconocidos…o no tanto. Pero se han convertido en los nuevos VIPS de este 2020 que termina y que les ha llevado a lo más alto en el panorama de actualidad. Unos por su profesión, otros por sus relaciones y otros por mezclar profesión y sentimientos. Eran unos desconocidos hasta hace un año. La pandemia paralizó la vida de puertas para afuera, pero hizo que las redes sociales fueran la ventana para comunicarse con el exterior ya fuera teletrabajando o compartiendo cómo se estaba viviendo la cuarentena, la desescalada y las restricciones de la nueva normalidad que ahora nos ocupan.

Ana Soria

Ha formado, junto a Enrique Ponce, la pareja del verano. Su nombre se conoció solo una semana después de que el torero y su mujer, Paloma Cuevas, anunciaran su separación, después de casi 25 años de matrimonio. Habían pasado juntos el confinamiento, pero tras su ruptura se habló de la existencia de una tercera persona. Ponce lo negó, pero después de hacer oficial su ruptura matrimonial su vida dio un giro radical y comenzó a presumir de su relación en redes sociales. Ana Soria pasó de ser una estudiante de Derecho anónima a un rostro habitual en los medios de comunicación. Discreta y muy enamorada, desde hace unos meses comparte nidito de amor con el torero valenciano en su Almería natal. Y junto a ellos, el nuevo miembro de la familia, un perrito de nombre Ney que les tiene como locos.

Íñigo Onieva

Su hermana es la actriz Alejandra Onieva, pero a Íñigo le conocimos enfilando los últimos meses de este nefasto 2020. Y todo gracias a ser el afortunado que ha enamorado a Tamara Falcó. Una nueva ilusión que llegaba en un año muy difícil para ella. La llegada del coronavirus se llevó a su padre Carlos, pero además perdía, en menos de 8 meses a su tío Fernando y a su cuñado Jaime. Íñigo llegaba entonces para devolverle la sonrisa a la hija de Isabel Preysler, que también paliaba este dolor por las ausencias, con una fulgurante carrera en televisión. ¿Sonarán campanas de boda?

Alexia Rivas

Aunque fue pareja del actor Aarón Guerrero, y ejercía de reportera en el programa ‘Socialité’ cada fin de semana. Alexia Rivas cruzó la línea y pasó de ser periodista a personaje en un abrir y cerrar de ojos. O más bien en una pasada indiscreta durante un directo de quien era su chico y que, en ese entonces, mantenía una relación con otra compañera de cadena. Así nació Merlos Place, un triángulo amoroso formado por Alfonso Merlos, Marta López y Alexia. La presión mediática hizo que causara baja en el programa que presenta María Patiño y se volcara en las redes sociales donde en la actualidad ejerce de influencer. Es precisamente en sus redes donde ha confirmado que, tras cinco meses de relación, lo suyo había terminado.

Alfonso Merlos

El otro vértice del triángulo de Merlos Place, el periodista Alfonso Merlos, pagó cara su traición. De ser un colaborador habitual en distintos medios de comunicación, entre ellos podíamos verle en la mesa política de ‘El programa de Ana Rosa’, su rostro pasó a ser más conocido cuando comenzó a salir con la ex gran hermana Marta López. La pandemia descubrió el engaño del comunicador a su chica, con quien tenía incluso planes de boda. El escándalo fue tal que fue cesado de sus funciones como director de comunicación del Colegio de Abogados de Madrid y también dejó de aparecer en la televisión nacional.

Melyssa y Tom Brusse

Cuando aún no habíamos olvidado la imagen de Christofer corriendo por las playas de República Dominicana al grito de «¡Estefaníaaaaa!», ‘La Isla de las Tentaciones 2’ dejó a la nueva pareja de la temporada, y no era otra que la formada por Melyssa Pinto y Tom Brusse. Se conocieron en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y solo llevaban juntos 8 meses cuando decidieron participar en la segunda entrega del que fue el reality del año pasado. Y no defraudaron. A los pocos días el marroquí ya se dejaba querer por unas y por otras, mientras que su novia no dejaba de llorar viendo la traición de su chico. Ella cogió el relevo de Christofer y se convirtió en la estrella de esta edición al conseguir llegar de una villa a otra para echarle en cara a su novio su comportamiento. Finalmente Tom comenzó una historia con Sandra, su tentación, y Melyssa decidió abandonar el programa sola. Tom se ha convertido en una nueva estrella televisiva -junto con Sandra participó en ‘La Casa Fuerte 2’-, y Melyssa ha rehecho su vida con un amor del pasado y vive dedicada a las redes sociales donde ejerce de influencer.

Kayoko Everhart

Modelo, bailarina y la discreta pareja del actor Martín Rivas desde hace tres años. Su relación era sólida y el 8 de abril del año pasado se convertían en padres de su primera hija en común. Pero su ruptura se conocía hace tan solo unas semanas tras descubrirse que Kayoko mantiene una relación con su jefe, el director de la Compañía Nacional de Danza, Joaquín de Luz. Su nombramiento como primera bailarina ha suscitado numerosas críticas y una investigación para descartar que haya existido un trato de favor tras cerrarse el concurso público de la plaza que ahora ocupa.

Benedicta Sánchez

A sus 84 años esta actriz amateur ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación por su interpretación en ‘Lo que arde’. Se presentó al casting de casualidad ya que buscaban a una mujer de 60 años, pero allá que se fue y se llevó el papel que la encumbró, en plena tercera edad, a lo más alto en el mundo de la interpretación, llevándose uno de los premios más importantes del cine español. No hay edad para cumplir sueños

Las protagonistas de ‘Veneno’

Todo lo que tocan los Javis es un éxito seguro. Tras ‘Paquita Salas’, llevaron a la pequeña pantalla la serie ‘Veneno’, un sentido homenaje a Cristina Ortiz, ‘la Veneno’, quien fuera colaboradora estrella de ‘Esta noche cruzamos el Missisipi’. Calvo y Ambrossi han apostado por un elenco de actrices transexuales consiguiendo así un nuevo hito en la historia de la televisión. Son tres las mujeres que dan vina a ‘la Veneno’ en sus distintas etapas: Jedet (en su época más joven), Daniela Santiago (en su etapa de esplendor) e Isabel Torres (en sus últimos años). Ocho episodios en los que han dado buena muestra de sus dotes como actrices, consiguiendo hacer reir y llorar a los espectadores a partes iguales.