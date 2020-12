La separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas fue toda una sorpresa que se tornó mayúscula cuando se supo que el diestro, además, había comenzado una relación paralela al final de su matrimonio con una joven 26 años menor que él. Tomando una actitud prácticamente opuesta entre ellos, Paloma ha optado por la discreción más total mientras Enrique se ha adaptado a la vida de veinteañero de su actual pareja comenzando a usar las redes sociales como tal.

A pesar de que aún no han conseguido zanjar su divorcio porque Ponce no ha aceptado firmar los papeles, la relación entre la expareja es buena y tal y como informa Vanitatis, pretenden pasar juntos las fechas más importantes de la Navidad. La Nochebuena y la Navidad son los días más señalados para muchas familias, la de Cuevas y Ponce entre ellas, por lo que no han dudado en planear pasarla juntos en Madrid como llevan haciendo toda la vida de sus hijas.

Este encuentro familiar es sin duda clave para el bienestar de la familia de Enrique y Paloma pero tiene una víctima colateral que no es otra que Ana Soria. El citado digital asegura que la de Almería pasará junto a su nuevo novio el fin de año. Una Nochevieja atípica en la que al parecer sus planes son disfrutar de las uvas junto a la familia más cercana de la andaluza y el grupo de jóvenes amigos entre los cuales el matador de toros parece haberse hecho su propio hueco.

La relación entre Enrique y Ana es una historia consolidada. Al menos eso se entiende tras la mudanza del torero a Almería, donde han alquilado un piso juntos y han ‘ampliado’ la familia con un precioso cachorro que hace que a ambos se les caiga la baba. Durante los primeros meses del verano y poco tiempo después de conocerse su romance, pareció que la pareja vivía momentos convulsos al desaparecer todas las imágenes de Soria del muro de Instagram de Ponce. Según se supo entonces, tenía mucho que ver Paloma Cuevas en dicha ‘limpieza’ ya que habría pedido a su exmarido y padre de sus hijas discreción a fin de hacer más llevadera la situación a las pequeñas. Pero el físico de infarto y la espectacular melena rubia de la almeriense volvieron pronto al perfil del torero de Chiva, cuya actitud, looks y publicaciones hacen ver que se siente más vivo que nunca.

El hecho de que sea Enrique Ponce quien no pone fin al dilatado proceso de divorcio que están viviendo, unido a las diferencias y discusiones entre el torero y su nueva novia que se han hecho públicas, ha supuesto que haya voces a que apunten a una segunda oportunidad por parte del matrimonio. Pero ha sido la propia Paloma Cuevas quien, sin perder la elegancia ni salir del refugio mediático en el que se encuentra desde que se hiciera pública su situación sentimental, ha hecho público a través de la revista ¡HOLA! que la decisión de separarse y divorciarse del padre de sus hijas es irrevocable y que si no son ya un exmatrimonio divorciado se debe únicamente a que él todavía no se ha decidido a firmar unos papeles que ella rubricó tan pronto como los tuvo en su mano.