Violeta Mangriñán se postula para un famoso programa sin cobrar nada

Hace casi cinco años, en 2019, Violeta Mangriñán desembarcaba en Honduras como concursante de Supervivientes, y desde entonces, su nombre quedó grabado en la memoria de los espectadores del reality de Mediaset. La influencer valenciana, conocida previamente por su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, entró en el concurso dispuesta a darlo todo. Sin embargo, lo que prometía ser una aventura llena de retos, sorpresas y supervivencia acabó marcándola mucho más allá de lo esperado.

Compartiendo protagonismo con pesos pesados como Isabel Pantoja, Omar Montes, Dakota Tárrega y Chelo García-Cortés, Violeta no tardó en convertirse en una de las figuras más comentadas de la edición. Su carácter impulsivo, su tendencia a no callarse nada y su capacidad para generar momentos inolvidables hicieron que, a pesar de la fuerte competencia mediática, se ganara un lugar destacado en el programa. Pero no todo fue diversión. El paso de Violeta por Supervivientes estuvo lleno de altibajos. Los conflictos con algunos de sus compañeros se alternaban con momentos de vulnerabilidad, mostrando una faceta más humana de la influencer. A pesar de ello, su paso por el reality terminó de manera abrupta, pues tuvo que abandonar el concurso por prescripción médica debido a problemas de salud, concretamente en la vesícula.

Si algo definió la experiencia de Violeta en Supervivientes, fue su romance con Fabio Colloricchio, otro concursante del reality. Su historia de amor nació entre las dificultades de la supervivencia, y lo que comenzó como un acercamiento tímido se convirtió en una relación apasionada que marcó la edición. “Yo me enamoré allí del padre de mis hijas”, recordaba Violeta en una reciente entrevista con Ac2ality. Su relación con Fabio no solo sobrevivió al reality, sino que se consolidó fuera de las cámaras, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del panorama mediático. Ahora, ambos son padres y disfrutan de una vida familiar alejada de los conflictos televisivos.

¿Volvería? Sí, pero con una condición