Té matcha, la bebida favorita de Violeta Mangriñán: de dónde viene y cómo tomarlo

Violeta Mangriñán se ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyentes del país. Prueba de ello ha sido el titulo que ganó hace tan solo unos días tras ser galardonada por Forbes como Best Lifestyle Content Creator. Y es que las redes sociales se han convertido en un gran negocio para ella pero, al mismo tiempo, en una vía de confesiones sobre su faceta más privada. La joven valenciana comparte con sus más de 2,3 millones de seguidores su rutina, tanto profesional como alimentaria. Y, precisamente gracias a eso, por todos es sabido que no hay día que Violeta no amanezca y no se tome un té matcha, su bebida favorita, la cual le acompaña a cada evento y compromiso profesional que acapara su agenda diaria.

Se trata de un polvo ultrafino de hojas de té verde que se diluyen en agua caliente o en leche, según la preferencia del consumidor. Tal y como han informado expertos como David Monzón, consultado por la revista del saludo, «Es un gran coadyudante ya que promueve la oxidación de las grasas y potencia el consumo de energía desprendiendo mayor calor corporal, además de tener un efecto regulador del apetito gracias a su capacidad de controlar el nivel de azúcar en sangre».

En el caso de Violeta, de acuerdo a sus propias de declaraciones, comenzó a tomarlo cuando dio la bienvenida a su primogénita el verano de 2022, utilizándola como un hábito saludable que junto al deporte y la buen alimentación le ayudó a recuperar, cuanto antes, su anterior figura. Actualmente está embarazada de su segunda hija y, a juzgar por el contenido publicado, parece seguir continuando con dicha rutina, ya que considera que le proporciona múltiples propiedades para la salud tanto durante la etapa gestacional como en la posterior, algo que ha querido aconsejar a sus seguidores desde el primer día que comenzó a consumir esta bebida de origen chino.

La receta personalizada de Violeta

Hay muchas maneras de tomar té matcha, pero si seguimos los pasos de Violeta Mangriñán, así sería su favorita. Lo primero de todo es verter 80 ml de agua en un bol. Continuamos añadiendo 2 gramos de Matcha, batiendo posteriormente con un batidor de bambú ambos ingredientes. En otro vaso, se preparan tres o cuatro cubitos de hielo para echar el matcha mezclado. Por último, se añade leche de avena y se remueve hasta que todo quede compacto.

¿Cuál es su origen?

El té matcha tiene su origen en la misma planta que el té verde: Camellia Sinensis. Se trata de un vegetal originario de China y el sudeste asiático, aunque su versión más popular y difundida se sitúa en Japón. Y es que los monjes Zen de Japón son los culpables de que esta bebida haya traspasado las fronteras internacionales. Estos bebían té matcha durante sus largas jornadas de meditación, manteniéndose en un estado de relajación constante mientras favorecían, al mismo tiempo, la concentración, la cual queda alejada del nerviosismo que puede llegar a producir la cafeína.