En las últimas semanas, la relación entre Isabel Pantoja y su hija Isa ha sido foco de controversia, especialmente después de la reciente entrevista de la colaboradora de televisión al programa ¡De Viernes!, en Telecinco, hablando del conflicto familiar que la separa de la tonadillera, así como del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín, o los problemas con su hermano, Kiko Rivera. En la entrevista, Isa Pantoja contó que un punto clave en esta disputa familiar ha sido el llamado «episodio de la manguera», un incidente sucedido durante la adolescencia de la joven después de que Isabel Pantoja descubriera que su hija escondía un móvil y había estado en casa de su por entonces pareja sentimental sin el consentimiento de ningún familiar.

Esto provocó un castigo severo por parte de la artista y de su hermano Kiko Rivera. Isa fue presuntamente obligada a desnudarse hasta quedar en ropa interior, y su hermano Kiko la roció con agua fría de una manguera, en lo que describió como un acto humillante y doloroso. «En el episodio de la manguera los que estaban eran mi madre, mi hermano y yo. Si he tardado tanto en poder verbalizar estas cosas es porque no era compatible protegerles y contar la verdad», comenzó narrando en ¡De viernes!.

Isa Pantoja en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Él tiene que coger la manguera y desenrollar y mi madre le dice, ¿qué vas a hacer Kiko? Se lo dijo medio llorando. Me quedé en sujetador y bragas, me quité las botas y dije ‘el móvil está en la bota’. Mi madre dijo, ‘Kiko no puedo ver esto’, mientras que mi hermano dijo ‘si no puedes verlo vete’. Entonces madre se dio la vuelta, se echó las manos a la cabeza y se fue. Mi hermano empiezó a regarme. No sentía el agua ni el frío, me quería morir directamente», contó.

Ante este contexto, la periodista y presentadora Cristina Tárrega ha expresado su postura enérgica y crítica hacia la cantante, dejando claro su desacuerdo con la manera en que Isabel Pantoja manejó la situación. Preguntada expresamente por ello en su última aparición en público durante la fiesta de Navidad de Unicorn Content, la productora propiedad de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos para la que trabaja desde hace varios años, Tárrega se ha mostrado de lo más tajante. «Verbalizar algo tan duro…Los comentarios con desafortunados. Una madre nunca se puede dar la vuelta y olvidarse de lo que está sucediendo. Una madre saca todo de dentro y la manguera se la come», ha expresado.

Cristina Tárrega en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Cada uno, como decía Rocío Jurado, me alegra nombrarla, la más grande, cada uno tiene sus cada unas… ¿Cómo era esa Rocío, eh? ¿Cómo era esa Rocío?», ha añadido la valenciana en una clara indirecta a la intérprete de Marinero de luces.

El futuro de Cristina Tárrega en Telecinco

Las palabras de Cristina Tárrega sobre el conflicto que enfrenta a Isabel Pantoja y a su hija, llegan sea como fuere, en un momento en que la presentadora y colaboradora de televisión ha cerrado su fichaje por la segunda edición de Bake off: famosos al horno con Paula Vázquez como presentadora para RTVE, dejando con ello en el aire su futuro en Mediaset. Aunque Tárrega no se ha pronunciado al respecto de este asunto, todo apunta a que su salto a la pública es puntual y que cuenta el beneplácito de la cúpula del grupo audiovisual.