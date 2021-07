Con el paso del tiempo, Froilán ha pasado a un segundo plano en lo que respecta a la Familia Real española, aunque es cierto que ha protagonizado alguna que otra polémica en los últimos tiempos. El sobrino del rey Felipe VI, que estudia Administración de Empresas en The College for International Studies -CIS-, un exclusivo dentro privado estadounidense, lleva una vida discreta, pero es inevitable que las cámaras no le persigan. De hecho, ha sido pillado en varias ocasiones saltándose las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia mundial del coronavirus. Cuando se decretó el estado de alarma, se marchó a Benahavis -Málaga-, sin hacer caso a las normas sanitarias. Lo mismo hizo su hermana, Victoria Federica, que se trasladó junto a su novio, a una finca de Jaén.

También, durante las vacaciones de Semana Santa de este 2021, la polémica volvió a azotar con fuerza a Froilán, que se volvió a saltar las restricciones. El nieto de don Juan Carlos fue pillado en Marbella durante este periodo vacacional, tal y como informó ‘Vanitatis’. El citado medio, aseguró que fue visto disfrutando de una deliciosa selección de “pescaíto” en Los Mellizos, un conocido restaurante situado en el paseo marítimo de la localidad malagueña. Incluso durante los meses de toque de queda, el joven estudiante sorteó como pudo la restricción horaria en la que había que estar a las 12 de la noche en casa.

Es cierto, que de su vida privada poco se sabe, pues siempre procura evitar cualquier tipo de contacto con la prensa. De hecho, siempre que es preguntado por los medios de comunicación, el hijo de Jaime de Marichalar guarda absoluto silencio. Sin embargo, es inevitable que no esté en el ojo del huracán, pues no deja de ser el sobrino del Rey. Hace relativamente poco, volvió a colocarse en primera plana mediática por las famosas ‘tarjetas opacas’. Según informó ‘El Confidencial’, las infantas Cristina y Elena y sus hijos, se habrían beneficiado del dinero que se encontraba en esas tarjetas.

Por otro lado, poco se conoce de su vida sentimental. Su expareja, Mar Torres ha sido la única relación estable que se ha dado a conocer públicamente del primo de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Hace ya más de un años desde que la pareja -que estudiaba junta-, ha dejado la relación. Cuando la ‘influencer’ ha sido preguntada sobre una posible reconciliación, siempre ha preferido mantenerse al margen para así evitar cualquier tipo de especulación.

Ahora, la modelo, continúa su vida alejada del que fue su pareja durante unos años. Se dedica al mundo ‘instagramer’ y, además, confesó hace unas semanas que ha encontrado su camino en la fe y que es devota de la Virgen María.