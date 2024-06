Victoria Federica sorprende entre el público de ‘El Hormiguero’ para despedir la temporada

Como cada año, la llegada del verano marca algún que otro cambio en la parrilla de televisión y El Hormiguero es uno de los programas afectados por ello. El espacio televisivo de Atresmedia siempre realiza un parón durante los dos meses más calurosos del año y, este jueves, 27 de junio, Pablo Motos recibió a su penúltimo invitado de la temporada. Se trataba de Anuel AA, el cantante puertorriqueño que llegó al plató de las hormigas más famosas de la pequeña pantalla para hablar sin tapujos sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su vida, como su etapa en prisión. Sin duda, su visita generó una gran expectación entre la audiencia más joven. Tanto es así, que Victoria Federica no dudó en colarse entre el público para disfrutar, in situ, de la presencia del artista en el formato.

Así lo compartió ella misma desde su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un video en el que se confirma que se encontraba sentada entre el público del plató. Un contenido que sacó a la luz que la hija de la infanta Elena es una gran seguidora de Anuel AA y de sus temas musicales. Además, la joven también subió una fotografía con una bandeja de dulces que dejó entrever que, después de la emisión, también estuvo junto al resto del equipo despidiendo la temporada del programa.

Anuel AA en el programa ‘El Hormiguero’. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que, pese a que muchos pensaban que Anuel AA sería el último invitado de la temporada de El Hormiguero, Pablo Motos confirmó que no sería así. Y es que para sorpresa de muchos, el programa pondrá su broche final el próximo lunes, 1 de julio, con la visita de Santiago Segura. El actor hablará de su nueva película Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda.

Las amistades televisivas de Victoria Federica

Es importante resaltar que Victoria Federica está a punto de dar su gran salto a la televisión. La conocida como Vic en el universo 2.0. es uno de lo fichajes estrella de la próxima edición de El Desafío, la cual, según anunció el productor Jorge Salvador, se emitirá sobre la primera o segunda semana de enero. Hasta entonces, la nieta de don Juan Carlos parece haber conseguido unas muy buenas amistades detrás de las cámaras.

Victoria Federica y Jorge Ventosa. (Foto: Instagram)

Jorge Ventosa, director de la productora de 7 y Acción, mantiene una muy buena relación con Victoria Federica. Tanto es así que, hace tan solo unos meses, trascendieron unas imágenes en las que ambos viajaron hasta Ibiza, junto a otros rostros conocidos, para disfrutar de unas vacaciones en alta mar.

Teniendo en cuenta su amistad y su inminente participación en el programa El Desafío, no sería de extrañar si. durante la emisión de la próxima temporada, Victoria Federica deja a un lado los asientos del público y sorprende y como invitada de El Hormiguero. No obstante, por ahora, no hay ninguna confirmación al respecto.