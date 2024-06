Se destapa la fecha en la que Victoria Federica hará su debut en televisión

Comienza la cuenta atrás para que se emita la nueva temporada de El Desafío, el programa de retos que se podrá ver en Antena 3. La expectación es máxima y es que, Victoria Federica es uno de los fichajes estrella. Si bien se desconocía cuándo los telespectadores podrían disfrutar del debut televisivo de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ahora se ha conocido la fecha.

Fue durante emisión de El Hormiguero de este martes, 25 de junio, con la visita de Roberto Brasero (otro de los participantes), cuando se reveló que será en enero cuando se estrene la quinta entrega del citado espacio.

Victoria Federica, en el Mutua Madrid Open. (Foto: Gtres)

En un momento de la conversación y después de que Brasero confesara cómo había sido su experiencia, Pablo Motos le preguntó a Jorge Salvador por la fecha de emisión. «Sobre la primera, segunda semana de enero», detallaron, haciendo referencia, al próximo año, al 2025.

De esta manera, Victoria deberá de mostrar sus habilidades en cada prueba semanal para poder alzarse con el primer puesto. Unos restos que llevarán al límite a la hermana de Froilán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@eldesafioa3)

Sin duda, una de las pruebas estrella del espacio, conducido por Roberto Leal, es la de la apnea. Un reto en el que los participantes deben prepararse a conciencia la semana anterior con el personal cualificado para ello. Para poder aguantar lo máximo posible bajo el agua, Juandi Alcázar, entrenador personal de esta prueba, es el encargado de dar a los concursantes las herramientas necesarias para poder superarla con éxito. Además, cada entrenamiento está adaptado personalmente a cada persona, aseguró el coach. Por otro lado, las coreografía de baile, el equilibrio y el tiro con arco, también forman parte del formato.

Su rol como ‘influencer’

En octubre de 2021, la vida de Victoria Federica dio un giro de 180 grados en cuanto a la esfera pública se refiere. La hija de la infanta Elena siempre había mantenido un perfil privado en sus redes sociales, apostando así por el hermetismo que siempre le ha caracterizado. Sin embargo, tomó la decisión de formar parte del universo influencer abriéndose la cuenta. De hecho, desde entonces se ha convertido en una de las creadoras de contenido del momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor

Ahora, la sobrina del Rey Felipe VI acude a eventos y comparte pequeñas píldoras de cómo es su día a día. Además, también ha dado el paso de realizar alguna que otra entrevista. Una de las más relevantes fue la que concedió a Vicky Martín Berrocal para el podcast A solas con….

«Estaban sacando cosas mías, bueno y siguen, y dije, igual si me abro las redes, enseño lo que quiero enseñar de mí y lo mismo ya no me dan tanta caña. Más o menos yo quise coger el control de la situación, se iba de madre, decían cosas que me afectaban», explicó sobre el hecho de poner público su perfil en la Red.