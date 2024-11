Victoria Federica, sin pelos en la lengua contra Pedro Sánchez: "Yo, con el Rey"

La visita de Pedro Sánchez a Paiporta, una de las zonas que más ha sufrido por la DANA, ha indignado a la sociedad. El presidente del Gobierno se ha encontrado con un pueblo que necesitaba ayuda y en lugar de quedarse se ha marchado. Los ciudadanos le han tirado barro y le han exigido explicaciones, pero él no ha dado la cara. Son muchos los que han criticado este comportamiento y la última en sumarse ha este movimiento ha sido Victoria Federica, la sobrina del Rey Felipe.

No es la primera vez que la influencer, quien acumula más de 300.000 seguidores en Instagram, arropa a la Familia Real. En más de una ocasión ha demostrado que está al lado de la monarquía y ha remado a favor de la Corona. Ahora ha hecho algo muy importante: contar cómo se ha portado el presidente del Gobierno con el pueblo valenciano.

Mensaje de Victoria Federica. (Foto: Instagram)

«Él da la cara cuando los demás huyen», comenta en relación al gesto que ha tenido su tío. Felipe VI se ha quedado con los vecinos de Paiporta, un pueblo que necesita ser escuchado. «El único servidor púbico que está siempre donde debe. Yo, con el Rey», ha escrito la joven. Sus palabras son clave, pues demuestran la representación de un sentimiento popular: Pedro Sánchez ha huido sin cumplir con sus obligaciones.

El ataque de Victoria Federica

Miles de usuarios se han lanzado a las redes para manifestar su descontento con el político socialista. En las imágenes que hay circulando por X (antiguo Twitter) se ve claramente cómo da marcha atrás y se desentiende del pueblo. El presidente descubrió que todo el mundo estaba en su contra y en lugar de quedarse a dar la cara hizo caso omiso a las necesidades de sus votantes.

Victoria Federica ha criticado esta decisión y ha aprovechado para poner en valor el comportamiento que ha tenido Felipe VI. Lo cierto es que Su Majestad ha recibido el aplauso del pueblo, pues no se ha asustado y no ha descansado hasta calmar a los vecinos de Paiporta. Realmente estaban indignados con Pedro Sánchez, no con Su Majestad. Así lo ha confirmado una mujer que se ha acercado a la Reina para decirle: «No es por ustedes, Señora».

Mensaje de Victoria Federica. (Foto: Instagram)

La hija de la infanta Elena ha estallado y ha mandado un mensaje dejando clara su postura. «El Rey, que no tiene poder ejecutivo, se queda a dar la cara. Pedro Sánchez, que lo tiene, huye. Y así es como se resume todo», ha empezado diciendo.

Después ha rematado su mensaje con una frase muy contundente: «Un Rey sufre por su pueblo y un presidente lo desprecia».

Las redes arden contra Pedro Sánchez

Victoria Federica no es la única que se ha llevado las manos a la cabeza con el comportamiento de Pedro Sánchez. Un usuario de X ha captado como, en un momento dado, el presidente llega a reírse mientras paseaba por una de las zonas que ha sufrido el paso de la DANA.

Mensaje contra Pedro Sánchez. (Foto: X)

El pueblo no está ciego. Mientras que los Reyes de España han tenido un comportamiento impecable, el presidente del Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones. Se ha negado a ayudar a unos ciudadanos que lo han perdido todo. Por suerte, la Familia Real se ha solidarizado con este drama, tanto es así que la Fundación Reina Sofía ha hecho una donación de 50.000 euros para comprar productos de primera necesidad.