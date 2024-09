Victoria Federica continúa con su frenética agenda de eventos. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar acudió al desfile de Pedro del Hierro celebrado en el marco de la Semana de la Moda de Madrid. La sobrina del Rey Felipe VI es una habitual de los photocalls desde hace ya más de dos años y no quiso perderse esta importante cita marcada en su calendario.

Sin embargo, llamó especial la atención su actitud frente a la prensa teniendo en cuenta que ya ha hecho su primera entrevista en televisión. Fue el 9 de septiembre cuando Victoria se convirtió en la primera invitada de la semana de El Hormiguero, espacio al que acudió para promocionar su participación en El Desafío. Se mostró natural y risueña y su comportamiento fue aplaudido en las redes sociales. Pese a que dio ese nuevo paso al frente en cuanto a la esfera pública se refiere hay una norma no escrita que continúa siguiendo a rajatabla: no hablar con la prensa en los eventos a los que acude.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de posar ante los fotógrafos, Victoria Federica no se paró a hablar con los periodistas que cubrían el acto. Se limitó a decir «muchas gracias, chicos». No quiso hacer declaraciones, aunque cada vez su rol público es más notorio.

Un estilismo elegante

Esta vez la nieta de doña Sofía se decantó por un traje de dos piezas formado por una blazer de estilo oversize con cuello solapa en tejido satinado que combinó con un pantalón de líneas rectas. Conjuntó este estilismo con un top lencero a tono. En cuanto al calzado, apostó por unos zapatos siguiendo la misma línea que el resto del outfit. El toque personal lo puso con un bolso estilo bombonera metalizado con detalles de flecos colgando de la parte inferior del diseño.

Victoria Federica posando. (Foto: Gtres)

Lució también una gargantilla de brillantes con la que aportó ese toque de sofisticación. Y en cuanto al peinado, llevó una coleta al más puro estilo clean look.

Su actitud en ‘El Hormiguero’

Si bien en esta reaparición pública la hermana de Froilán ha continuado evitando las preguntas de los reporteros, durante su paso por el formato de Pablo Motos su actitud fue completamente diferente. No solo habló de su participación en El Desafío, sino que mostró su faceta más cercana al hablar de la exposición pública a la que ha sido sometida desde el día en el que nació por los lazos de sangre que la unen a la familia de Su Majestad el Rey.

Victoria Federica en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

«Desde que nací llevaba dos guardaespaldas detrás de mí de la Policía Nacional. Los llevé hasta los 18 años. Lo viví bien, pero de adolescente me agobiaba un poco, aunque los adoraba y a día de hoy sigo teniendo relación con ellos y nos seguimos viendo», confesó. «El primer día que me retiraron los escoltas los llamé por teléfono para que me vinieran a buscar y me dijeron que ya no iban a venir. Me fui acostumbrando, pero les eché mucho de menos», recordó también.