La relación entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro crece a pasos agigantados. Tanto que la nieta del Rey Juan Carlos I ya está más que integrada en la familia de su novio, con el que sale desde finales del pasado año. Parece que la hija de la infanta Elena ha encontrado el amor en este joven empresario de la noche madrileña con el que ya hizo su puesta de largo en la Semana de la Moda de París, donde se mostraron muy cómplices y derrochando glamour. Ahora, la pareja ha vuelto a hacer una aparición, pero con looks que nada tienen que ver con los que lucieron en la capital francesa y, además, acompañados por un tercero.

La complicidad de Victoria Federica con su suegra

Poco tiempo después de conocer la identidad del nuevo novio de Victoria Federica, se descubrió que Jorge Navalpotro era hijo de la empresaria Amparo Simón, propietaria de la legendaria y conocida sala de La Riviera, a la que la sobrina de Felipe VI ha acudido para conciertos en varias ocasiones.

Victoria Federica y Amparo Simón. (Foto: Gtres)

Meses después de que salieran a la luz las primeras imágenes de la joven y su nuevo amor, con el que no se ha escondido en ningún momento -y al que ha presentado y posado incluso en sus redes sociales-, ahora la joven ha mostrado la complicidad que tiene con su suegra.

Hace unas horas, la joven ha sido captada con Amparo Simón, la madre de su nuevo novio -que también estaba presente-, en el parking del centro comercial de Pozuelo de Alarcón. Ambas han aparecido de lo más sonrientes tras una jornada de gimnasio, sin maquillaje y vestidas de deporte. Todo parece indicar que ambas han entrenado juntas en David Lloyd, en La Finca, o en el centro de Crys Dyaz, al que acuden muchas influencers.

Victoria Federica, Jorge Navalpotro y Amparo Simón. (Foto: Gtres)

Pese a los focos y las cámaras, la joven y su suegra no han dudado en mostrarse de lo más sonrientes, pese a no estar arregladas, maquilladas y llevar looks de deporte. Tal y como muestran las imágenes, Victoria aparece enseñándole algo a la madre de su novio en su móvil mientras que Amparo sonríe.

Eso sí, Amparo Simón no ha dejado el glamour pese a acudir a una sesión de gimnasio. La consuegra de la infanta Elena ha lucido para esta ocasión un top negro ajustado que ha acompañado con complementos de lo más exclusivos, como dos pulseras de brillantes de Cartier -una en oro y otra en plata- y un bolso de Yves Saint Laurent valorado en 2.600 euros. Una prueba que da cuenta del alto poder adquisitivo de la familia política de Victoria Federica.