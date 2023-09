Victoria Federica de Marichalar y Borbón ya tiene 23 años. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar celebra una nueva vuelta al sol en un mes (septiembre) en el que la mayoría de los jóvenes de su edad arrancan cada año su particular lucha en las aulas por labrarse un futuro profesional, amarrada a unos estudios de grado superior. No es su caso en lo que a lo académico se refiere, pero sí lo es a la hora de hablar de crecimiento profesional tras su particular portazo a los libros. Vic, como le gusta que le llamen, ha pasado de ser la nieta apocada de los Reyes Juan Carlos y Sofía a convertirse en una de las influencers más reconocidas de nuestro país tras su fichaje por Soy Olivia, una prestigiosa agencia de talentos 2.0.

Victoria Federica en un evento de Möet & Chandon / Gtres

Un espaldarazo como celebridad que ha marcado el antes y el después de una joven de la que se esperaba terminando sus estudios de Marketing y Comunicación, cursados en el centro privado CIS (The College for International Studies) y que, sin embargo, está más volcada en sus compromisos publicitarios y contratos con firmas. Victoria Federica desmentía, hace unos meses, haber dejado su carrera en dicho centro, pero lo cierto es que ya no la hemos vuelto a ver (ningún día) asistiendo presencialmente a sus clases, como lo hacía antes.

Sin amor en el horizonte

Este no ha sido el único cambio radical en su vida. La esfera personal de Victoria Federica ha recibido una importante sacudida en los últimos años. El verano del 2023 ha sido el segundo para ella en soledad tras su sonada ruptura con el pinchadiscos Jorge Bárcenas después de casi tres años de noviazgo. Una soltería en la que sigue navegando feliz a pesar de que, en todos estos meses, se le han atribuido diferentes romances que con jóvenes del mundo del deporte y el arte como el torero peruano Andrés Roca Rey, el piloto de Moto2, Albert Arenas, o la joven promesa del Real Madrid Castilla Federico López. Ninguno de ellos parece haber hecho, al menos por el momento, huella en el corazón de la sobrina del Rey Felipe VI.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas / GTRES

Mutación física

Pero si hubiera que hablar de una importante transformación en el haber de Vic esa ha sido, sin duda, la mutación física que ha experimentado con el paso de los años. Un cambio en su rostro y en su cuerpo que ha hecho poner en duda que esta transformación haya sido completamente natural y si por el contrario habría evolucionado gracias a diversos retoques estéticos. El pasado mes de abril, diversos medios especializados en moda y belleza, así como numerosos programas de televisión, se hacían eco de esta cuestión. Como no podía ser de otro modo, un nutrido número de expertos médicos y estéticos aportaban de inmediato su particular granito de arena confirmando los retoques a los que podría haberse sometido la nieta de Juan Carlos I. La doctora Victoria Trasmonte era la primera en confirmar en el programa Es la Mañana de Es Radio, que Victoria Federica se habría se habría modificado la «cola de las cejas, inyectado labios y se ha puesto pómulos». Días más tarde, el portal tendencias añadía: «todo apunta a que Vic se ha sometido a una queiloplastia, a una marcación de mandíbula, un retoque en la nariz y a algún tratamiento para los ojos y/o la mirada». Retoques estéticos que no ha confirmado la interesada pero que se hacen visibles en su nueva apariencia. Más allá del rostro, el cuerpo de la joven también ha sido objeto de estudio de los profesionales. Sin ir más lejos, las fotografías en bikini de Victoria, que han protagonizado diferentes portadas de revistas en el quiosco de primavera, han sido comparadas con la estampa gemela de la influencer el verano pasado.

Victoria Federica / Gtres

El notable cambio en su busto también fue escrutada por Look de manos del doctor Asdrúbal Martínez, diplomado en Medicina Cosmética y Estética, Medicina del envejecimiento fisiológico y Cirugía Ginecología Estética y funcional: «se podría decir que al visualizar más volumen del polo superior y medial de las mamas con acercamiento del canalillo, esto es bastante orientativo para pensar en cirugías y el mismo puede estar relacionado con un implante mamario, ya que se muestra usando una bañador donde es un poco más difícil usar rellenos». Un torso del que sigue presumiendo en los posts más exitosos de sus perfiles en redes.

De indomable a cercana

Para terminar el repaso la evolución 360 de Victoria Federica, es de obligado cumplimiento recabar en su modificada actitud con los medios de comunicación. Vic ha pasado de huir despavorida frente a las cámaras de televisión (que no de los focos de la prensa escrita), precisando que las responsables de su agencia sirvieran de parapeto a los micrófonos, para comenzar a romper la barrera de cristal. a la hora de articular palabra, en un reciente encuentro con los reporteros en el aeropuerto en el que se habló de un antes y un después en su temor mediático. Más complicado parece frenar su complicada relación con la seguridad vial después de conocerse varios altercados e infracciones, tanto con los patines eléctricos (de los que ha hecho uso con acompañante incluido) como en su propio coche sujetando su coche mientras conducía.