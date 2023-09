Victoria Federica continúa creciendo en el mundo de las influencers. La joven aguarda un gran número de seguidores en su cuenta oficial de Instagram con los que comparte todos las colaboraciones y eventos a los que acude. Su popularidad no para de crecer y, no solo lo hace nacionalmente, si no que está comenzando a hacerlo más allá de las fronteras internacionales. Un claro ejemplo de ello es su aparición en un ranking realizado por un tabloide inglés, en el que se mencionan a algunos miembros de la realeza europea que han sido seleccionados por estar en la línea de la sucesión de la monarquía. Todos los señalados no son príncipes ni duques pero, la vida exclusiva que llevan les podrían posicionar como tal.

Entre todos, Victoria de Marichalar aparece bajo el apodo de It girl. Es la quinta en la línea de sucesión al trono español (hija de la hermana mayor del Rey Felipe VI, la Infanta Elena) y su glamour frente a los medios parece haber llamado la atención fuera de su país natal. Actualmente, se encuentra completamente ubicada en el centro del foco mediático. Una posición muy diferente a la que mantienen el resto de sus otros primos por parte de la familia de Borbón, quienes prefieren optar por un perfil mucho más bajo y discreto.

Más allá de las redes sociales, Victoria Federica también está comenzando a convertirse en un rostro habitual de las revistas más conocidas. Sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas, protagonizó una entrevista junto a una de sus mejores amigas, Rocío Laffón en ¡Hola! Sin olvidarnos de las declaraciones que dio para Elle, donde defendió a capa y espada a su abuelo, el Rey Juan Carlos, tras verse envuelto en diferentes polémicas vinculadas a negocios financieros. «Quiero que se valore su entrega por este país», sostenía, añadiendo que, para ella, su abuelo era una de sus personas favoritas a la que consideraba como su segundo padre.

Victoria Federica abrazando a su abuelo / GTRES

Sin duda, siente una gran admiración hacia su familia, al menos, eso es lo que ella misma ha querido transmitir en numerosas ocasiones. Pero, dejando a un lado su vinculación con la monarquía, Victoria Federica disfruta diariamente de planes rodeados de la jet set española. Es una aficionada a las corridas de toros, un mundo en el que mantiene grandes amistades como la de Roca Rey, uno de los toreros más conocidos y prestigiosos del momento.

Por otro lado, la moda también acapara gran parte de su agenda y su pasión por ella le ha llevado a estar invitada a grandes desfiles como el de la firma Dior, celebrado en la Semana de la Moda de París, donde llegó a posar con grandes estrellas de la música como Rihanna. Todos estos puntos son algunos a los que hace referencia Dailymail, el periódico inglés que ha considerado posicionar a Victoria Federica como una de las royals que, aunque aparece en la línea de sucesión de España, no tiene ningún tipo de título monárquico y vive una vida de ensueño rodeada de los mejores lujos.