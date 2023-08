Victoria Federica, ‘pillada’ besándose con un chico rubio en un karaoke

Victoria Federica está viviendo un verano de ensueño. La hija de la Infanta Elena no ha desaprovechado el tiempo, viajando por toda España a idílicos lugares como la Costa del Sol, Ibiza o Formentera. Así lo ha mostrado ella misma en redes, publicando momentos rodeada de amigos, donde los lujos, la playa y los rayos del sol son los principales protagonistas. No obstante, los rumores sobre la situación actual de su ámbito sentimental siguen siendo todo un misterio. Pese a que ha sido relacionada con diferentes rostros conocidos como el torero Roca Rey o el piloto Albert Arenas, lo cierto es que desde su ruptura con Jorge Bárcenas, no ha anunciado ningún tipo de compromiso con nadie.

Sin embargo, la última información que ha trascendido podría cambiarlo todo. Y es que, según asegura Isabel González, colaboradora del programa Y ahora Sonsoles, la joven habría sido vista besando a un chico en un famoso karaoke de la capital a mediados o finales del mes de julio. «Personas que estaban allí cantando, celebrando y bailando, vieron que entraron dos mujeres con capuchas y que una de ellas tenía personal de seguridad que la estaba protegiendo», comienza a contar la periodista, añadiendo que se trataba de Victoria Federica y su prima, Irene Urdangarin. La presencia de ambos generó un gran revuelo en la sala, pero sin duda, lo más comentado fue lo que ocurrió después, cuando Victoria Federica se dio «unos besos cariñosos» con un chico.

Isabel González en el programa ‘Y ahora Sonsoles’/ Atresmedia

Siguiendo las palabras de Isabel, se desconoce la identidad del chico que habría tenido este affaire con la nieta del Rey Juan Carlos, ya que confirma que lo único que se sabe es que se trataba de un joven muy alto y rubio. Los testigos sostienen que se conocían previamente, por lo que no se veían por primera vez en el karaoke. Aunque esta información puede hacer saltar las alarmas sobre la posibilidad de que Victoria Federica esté de nuevo enamorada, la colaboradora del espacio televisivo hace hincapié en que no se tiene constancia de si se trata de un amor de verano o si, por el contrario, podría ser un noviazgo asentado.

Irene Urdangarin, su apoyo incondicional

Más allá de los besos que compartió con un atractivo chico rubio, la compañía que eligió para una noche de fiesta en Madrid tampoco ha pasado desapercibida. Y es que de nuevo se pone de manifiesto la estrecha relación que mantiene Victoria Federica con su prima Irene Urdangarin, la cual acaba de cumplir la mayoría de edad. Nunca han ocultado la buena sintonía que existe entre ellas y más de una cita o evento institucional lo ha puesto de manifiesto.

Victoria Federica e Irene Urdangarin/ Gtres

La hija de la Infanta Elena siempre ha querido acompañar a la pequeña del clan Urdangarin en momentos tan simbólicos e importantes como su graduación, la cual tuvo lugar el pasado mes de junio. Allí, Victoria Federica confesó ante las cámaras que se sentía muy feliz de poder compartir con Irene un día tan especial. Sin duda, su relación trasciende más allá de los lazos familiares, manteniendo una amistad sólida que hace que la complicidad traspase cualquier tipo de polémicas y fronteras reales.