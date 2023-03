Vicky Martín Berrocal confiesa el secreto por el que se lleva bien con Manuel Díaz y Virginia Troconis

La semana de El Hormiguero finaliza con una invitada estrella. Después de haber tenido en plató en los últimos días a Edurne, Bárbara Rey o Laura Pausini, el programa se despide hasta el próximo lunes con nada más y nada menos que Vicky Martín Berrocal. Y es que, la diseñadora se ha convertido en uno de los personajes estrella de las últimas semanas a raíz de la publicación de su libro, La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, sumada a la reciente reconciliación entre su ex, Manuel Díaz El Cordobés, y su padre. Una serie de asuntos que la madre de Alba Díaz ha tratado con total naturalidad, despejando así las dudas de los espectadores.

En primer lugar, Vicky ha hablado sobre su libro y sobre las mil historias que trae éste consigo. Y es que, la obra hace un repaso por la vida de la diseñadora desde los buenos momentos hasta los que no lo fueron tanto, habiendo tenido ciertos complejos no solo con su cuerpo sino también con su mente, y por ende, ciertas inseguridades también. Algo que ella considera que viene dado por haber tenido una «familia desestructurada», habiéndose enfrentado a la vida diciendo que «es lo que le ha tocado». Sin embargo, la ex del torero ha demostrado que no solo se trata de un problema que ella haya vivido, sino de algo que experimentan todas las mujeres a las que ha tenido oportunidad de vestir gracias a su marca.

Por otro lado, Martín Berrocal ha hecho referencia a su pasado amoroso, del cual parece haber aprendido bastante para mejorar en sus relaciones sentimentales del futuro: «He gestionado mal el amor, porque hoy sé de dónde vengo», indicaba con total sinceridad, entonando en cierto modo el mea culpa por haber cometido errores que cambiaron su destino amoroso. Algo a lo que ya había hecho referencia en otras ocasiones, dejando entrever que aunque Manuel Díaz había sido su primer amor, había sido joven para gestionarlo, mientras que con João Viegas supo exprimir cada momento al máximo para tener otra visión sobre el romanticismo completamente distinta: «Esta última relación fue diferente, tuve amor desde la calma. El amor no era el sufrimiento, el desasosiego ni la locura, el amor se puede vivir en paz», señalaba, admitiendo haber madurado con el paso del tiempo.

Por si fuera poco, la diseñadora también ha querido desvelar el «secreto» que ha llevado a cabo para llevarse bien tanto con su ex como con la esposa de éste, Virginia Troconis: «El secreto es que se te olvide lo malo que has vivido, no puedes llevar eso en el tiempo», revelaba, confesando haber pasado junto al diestro muchos momentos buenos por los que decidió casarse con él y que a día de hoy recuerda con mucho cariño, como por ejemplo, el día en el que conoció a su suegro: «Yo conocí a Manuel Benítez cuando estaba saliendo con Manuel, apareció en mi casa junto a mi padre».