Antonio Resines ha sido uno de los rostros conocidos que ha acudido al último adiós a Irene de Grecia en España. El funeral por su eterno descanso se ha celebrado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid y, tras este acto, el cuerpo pondrá rumbo a Grecia, donde será enterrado en el histórico cementerio de Tatoi, junto al resto de su familia. El actor ha acudido junto a su esposa Ana Pérez-Lorente, la cual mantiene una estrecha relación con las infantas Elena y Cristina y que no ha dudado en mostrarles su apoyo en estos momentos tan difíciles tras la pérdida de su tía.

La amistad entre las hermanas del Rey Felipe VI y la segunda mujer de Resines se remonta años atrás, cuando coincidieron en su etapa escolar en el centro bilingüe Santa María del Camino, en Madrid. De hecho, públicamente, no es la primera vez que coinciden. La pareja y las hermanas Borbón y Grecia también se vieron en el funeral de Paola Caprile, hermana del prestigioso modisto de alta costura, Lorenzo Caprile. Un acto religioso que tuvo lugar el 7 de julio del 2024 en la céntrica iglesia de San Fermín de los Navarros, en la capital.

Antonio Resines en el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Con rostro afligido y de riguroso luto, Resines y Pérez-Lorente llegaron a la ceremonia donde también estuvieron otros rostros conocidos como las exitosas empresarias Alicia y Esther Koplowitz acompañadas de Esther Alcocer; la aristócrata Carmen Fernández Araoz Marañón, más conocida por Piru Urquijo, o la socialité Ana Gamazo, mujer de Juan Abelló, entre otros. Al acto religioso también han acudido diferentes autoridades, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a su esposa Teresa Urquijo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como no podía ser de otra manera, también estuvieron acompañando a la familia miembros de la realeza como Cristina de Borbón Dos Sicilias, que llegó del brazo de Pedro López Quesada; la infanta Margarita y su esposo Carlos Zurita; Kyril y Kubrat de Bulgaria o Alexia de Grecia y Carlos Morales.

José Luis Martínez-Almeida, Teresa Urquijo e Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Gtres)

Otra de las presencias que llamó la atención ha sido la de Jaime de Marichalar, ex marido de la infanta Elena. De su relación nacieron Victoria Federica y Felipe Juan Froilán. La primera de ellos llegó junto a su prima Irene Urdangarin; sin embargo, el primogénito del disuelto matrimonio fue uno de los grandes ausentes, al igual que su abuelo, el Rey emérito, que reside en Abu Dabi y no ha hecho el viaje porque sus médicos le han desaconsejado vuelos tan largos en tan corto periodo de tiempo.

Jaime de Marichalar en el entierro de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

El vínculo entre Antonio Resines y Casa Real

En plena pandemia del coronavirus, Antonio Resines dio un gran susto a sus fans y a su núcleo duro. El reputado actor de cine y televisión sufrió una insuficiencia respiratoria aguda provocada por una neumonía bilateral que le mantuvo apartado de sus responsabilidades mientras estuvo ingresado en el Gregorio Marañón.

Antonio Resines en el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Una vez recuperado, el protagonista de estas líneas recordó aquellos angustiosos momentos y desveló que «la primera en enterarse fue la Reina Sofía». Un dato que deja patente la cercanía que guardan. En ese mismo momento también confesó que doña Elena y doña Cristina «son amigas de mi mujer, whatsappeamos».