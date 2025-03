Fue hace una semana cuando Mediaset sorprendió a todos con un comunicado urgente que anunciaba el final de la etapa profesional de David Cantero al frente de los informativos de Telecinco. Tras más de 14 años al servicio de la cadena, el periodista decidía dar por concluido su vínculo con el grupo de comunicación. «David Cantero y Mediaset España han cerrado las condiciones para dar por finalizada la etapa profesional del periodista en la compañía después de casi 15 años de fructífera y brillante trayectoria», informaba el comunicado oficial. Sin embargo, el texto no ofrecía mayores detalles sobre las razones de su inesperada salida, lo que encendió rápidamente las especulaciones sobre los posibles motivos detrás de esta decisión.

Desde que se conoció la noticia, se ha hablado mucho sobre lo que pudo haber llevado a David Cantero a dejar su puesto como uno de los rostros más queridos de los informativos de Telecinco. Algunos medios han sugerido que podría haber existido un conflicto con sus compañeros de trabajo o que su contrato simplemente no fue renovado. Sin embargo, estas teorías han sido descartadas a medida que han surgido nuevas informaciones. Ahora, por fin, se ha revelado el que sería el verdadero motivo detrás de la abrupta salida del periodista. Ha sido el perfil de Instagram Poco pasa TV -anteriormente conocido como Algo pasa TV- quien ha arrojado luz sobre esta cuestión este viernes, 14 de marzo.

David Cantero en el plató de ‘Informativos Telecinco’. (Foto: Gtres)

Según esta fuente, el motivo de la salida de Cantero no tiene nada que ver con disputas laborales ni con su contrato. De hecho, el periodista gozaba de un contrato indefinido, y todos sus compañeros lo describen como una persona «cariñosa, discreta, buen compañero, profesional y poco amiga de los conflictos». De acuerdo con Poco pasa TV, la verdadera razón por la que David Cantero ha dejado Telecinco es de naturaleza económica. El portal señala que, debido a cambios dentro de Mediaset, el presupuesto destinado a los informativos sufrió una importante reducción. Este ajuste financiero habría llevado a la dirección de la cadena a pedirle al presentador que renegociara su contrato, algo con lo que Cantero no estaba de acuerdo.

El portal también ha especificado que las nuevas condiciones que le ofrecieron a David Cantero eran difíciles de aceptar, especialmente considerando que él era uno de los periodistas más veteranos de la cadena. Las negociaciones no llegaron a buen puerto, lo que ha culminado en su salida del grupo de comunicación. Cabe destacar que, a pesar de ser una despedida inesperada para el público, Cantero no se despidió en su última emisión en el telediario de fin de semana, mostrando una vez más su carácter discreto y evitando dar más protagonismo a su marcha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Cantero (@david_cantero_informativos)

A pesar del silencio que rodea su salida, David Cantero ha compartido sus sentimientos sobre este momento a través de sus redes sociales. Poco después de que se conociera la noticia, el periodista expresó: «Ayer fue un día muy intenso y necesité desconectar, pero agradezco cada muestra de aprecio e interés. Las que llegan desde dentro y las que llegan desde fuera». Cantero aseguró que se encontraba «tranquilo y agradecido» por todo lo vivido durante su tiempo en Telecinco. «Han sido 15 años extraordinarios. Dejo atrás infinidad de buenos recuerdos, buenos momentos y compañeros que voy a echar mucho de menos», dijo.

A pesar de no tener claro el futuro inmediato, David Cantero dejó claro que no tiene planes de retirarse. «Si miro atrás siempre me veo ligado a la televisión, detrás y delante de las cámaras. La tele, una de mis cosas favoritas. Siempre, desde muy jovencito, he vivido agarrado a una cámara, mirando a través de ella o directamente al objetivo», dijo. Además, aseguró que seguirá trabajando «hasta que el cuerpo aguante».