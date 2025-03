María Casado, entre lágrimas al despedirse de David Cantero: "Ha sido un día difícil"

María Casado ha tenido que presentar el programa informativo de Telecinco sin la estimada compañía de David Cantero. Ambos están unidos por una bonita amistad. A partir de ahora tendrán que caminar por separado porque el presentador ha decidido abandonar Mediaset después de estar 15 años trabajando en el grupo. La reacción de María no se ha hecho esperar. Con lágrimas en los ojos ha dicho: «Ha sido un día difícil».

Con una americana rosa y una corbata que pertenecía a su compañero, María ha pronunciado un discurso que ha emocionado a más de un espectador. Antes de terminar el programa, ha mirado a cámara y ha reconocido: «Para mí hoy es una despedida un poco habitual». Intentando contener la emoción, ha continuado diciendo: «No sé si ya habéis sospechado de quién es esta corbata. No está conmigo, es de David, pero siento la necesidad de tenerlo cerquita y por eso me la he puesto».

María Casado despidiéndose de David Cantero. (Foto: Telecinco)

Casado ha hecho hincapié en lo discreto que ha sido el comunicador a la hora de tomar su decisión: «Voy a aprovechar para decir que es un señor y se ha despedido como lo hace siempre, en silencio, casi de puntillas». Después ha continuado: «Quiero decirle que le quiero mucho, que lo echaré de menos, igual que todo el equipo y seguramente como ustedes en casa».

Una amistad que no desaparecerá

La presentadora de Informativos Telecinco se ha comprometido a seguir en contacto con David Cantero, pues fuera de cámaras siempre han disfrutado de una relación sincera. Por eso le ha mandado un mensaje en pleno directo: «Nada, David, que disfrutes de la vida como tú sabes, que aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares, que lo sepas. A ustedes también les digo, no me dejen solita, ¿eh? Ustedes no. Un besito. Gracias y buenas tardes».

La red social X (antiguo Twitter) se ha hecho eco de las palabras de María Casado. «¡Qué bonita despedida!», escribe un usuario. Y otro añade: «Todos le vamos a echar e demos, pero María notará más su ausencia».

.@MariaCasado_TV se despide entre lágrimas y con la voz entrecortada de David Cantero: «Disfruta de la vida como tú sabes» > https://t.co/eZZ4Ep7hJ3 pic.twitter.com/3IaFCkjFtZ — Informativos Telecinco (@informativost5) March 8, 2025

María Casado, antes de lo que ha hecho en Informativos Telecinco, dio un paso importante. Usó su perfil oficial de Instagram para publicar el comunicado que compartió David Cantero en Telecinco, un comunicado donde explicaba que su salida de Mediaset había sido amistosa. Junto a este vídeo, la periodista escribió un bonito «te quiero».

Las palabras de Sara Carbonero

Sara Carbonero en un evento. (Foto: Gtres)

Sara Carbonero también ha sido compañera de David Cantero y no ha dudado en romper su silencio para recalcar que guarda un recuerdo estupendo de él. «Querido David. Con tu marcha de Telecinco sufrimos todos los que te queremos y te admiramos como profesional pero aún más como persona», le ha dicho a través de una carta que ha compartido con sus seguidores de Instagram. Según cuenta, le tendió la mano en sus momentos más complicados, «por eso siempre estaré aquí para ti».