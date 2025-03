José Ribagorda se ha pronunciado sobre la salida de David Cantero de Mediaset. El periodista ha reaparecido en la comida previa a la Feria taurina de Illescas y ha indicado cuál es su opinión tras este repentino movimiento. «Son decisiones que toma una dirección de informativos. Están en su derecho de renovar, de cambiar y, bueno…», ha comenzado diciendo.

«Yo creo que a gente con su experiencia se debería de aprovechar y mantenerla porque son muchas décadas informando y dedicado a la información. Pasa en muchos ámbitos. Ahora parece que todo el mundo tiene que ser joven y la edad influye mucho, pero yo creo que la experiencia de un profesional…», ha añadido.

José Ribagorda en ‘Informativos Telecinco’. (Foto: Mediaset)

Además, Ribagorda ha confesado que Cantero es un gran compañero. «He trabajado con él, no directamente, pero hemos trabajado en los mismos informativos y juntos conformamos una época en la que fuimos referentes en casi todas las franjas. Tengo una buena consideración hacia él», ha proseguido, al mismo tiempo que ha asegurado que le da pena su salida.

El comunicado de David Cantero

La inesperada salida de David Cantero de Mediaset, en un momento en el que la cadena está reinventándose, cogió por sorpresa a la audiencia de Telecinco. Tras conocerse la noticia, el propio presentador hizo un comunicado a través de su perfil de Instagram en el que confirmó que su marcha no fue «jubilación». «La vida es una sucesión de cambios más o menos inesperados, trascendentales. Y este lo es. Ya sabéis que soy discreto. Yo me he ido sin hacer ruido, casi en silencio», explicó. «Me voy de Mediaset, tranquilo, agradecido. Han sido 15 años extraordinarios y dejo atrás infinidad de buenos recuerdos, de buenos momentos, de buenos amigos y compañeros que voy a echar muchísimo de menos», contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Cantero (@david_cantero_informativos)

Además, Cantero puntualizó que este movimiento fue «una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada, durilla, claro, porque es dura, pero amable», aunque descartó que hubiera sido por «jubilación». «No está en mis planes inmediatos, como he leído por ahí, que me había jubilado. No, no, sencillamente bueno, he cambiado. He entrado en una nueva etapa, en una nueva fase de mi vida», aclaró.

David Cantero en televisión. (Foto: Gtres)

Numerosos rostros conocidos quisieron dedicarles unas cariñosas palabras a David Cantero tras conocerse su marcha. «Pues ya estaría… ¿No? Gracias por tanto. Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho», indicó Isabel Jiménez. Por su parte, Sara Carbonero también publicó un post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

«Querido David. Con tu marcha de Telecinco sufrimos todos los que te queremos y te admiramos como profesional, pero aún más como persona. Siempre recordaré cómo me tendiste la mano hace casi 15 años para no soltarme nunca. Por eso siempre estaré aquí para ti. Recuerdo cuando incluso me salvaste de un ataque de tos en directo y tuviste que seguir haciendo el bloque de deportes por mí (…)», expresó Sara Carbonero.