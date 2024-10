José Ribagorda revela las claves sobre su continuidad en televisión

José Ribagorda ha puesto punto final a una etapa de su vida para iniciar otra. El presentador abandonó los Informativos Telecinco tras 18 años al frente de la información de los fines de semana. Tras su despedida ha reaparecido en la plaza de toros de Torrejón de Ardoz. Cita en la que ha hablado sobre su futuro profesional. «Estoy diseñando nuevos planes en Mediaset, en mi casa, y pronto los daré a conocer», ha dicho en un primer momento.

De esta manera el periodista ha confirmado que, pese a que no estará frente al objetivo de la cámara para informar a los telespectadores de las últimas noticias, por ahora, no se ha desligado del holding italiano. «La casa cuenta conmigo, por supuesto. Sigo en informativos, estoy integrado. Estoy inmerso en planes muy interesantes que pronto detallaré», ha añadido.

José Ribagorda frente a los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

También ha querido mostrar su agradecimiento a Mediaset por contar con él. «Estoy muy agradecido porque cuentan conmigo, me respetan y valoran mucho lo que ha sido mi trayectoria», ha indicado.

Los motivos de su salida de informativos

Además de las declaraciones anteriores, José Ribagorda concedió recientemente otra entrevista en la que habló de los motivos de su salida de los informativos. «Sigo muy emocionado», expresó. «La emoción me embarga y estoy muy impresionado por todo lo que me está pasando, no termino de asimilarlo… Son muchas sensaciones, muchos sentimientos encontrados y estoy muy reconfortado por el cariño de mi equipo, las personas que más directamente han trabajado conmigo, el cariño de espectadores, miles y miles de mensajes en redes… Es fuerte», añadió.

José Ribagorda en una plaza de toros. (Foto: Gtres)

Durante esta intervención fue preguntado sobre si se esperaba o no este giro de 180 grados en el ámbito laboral. «Cuando llegó el nuevo equipo directivo de informativos, adquirió otro perfil el fin de semana y bueno, era algo que yo no descartaba. Yo entiendo que quieren proceder a cambios y les exigen además, transformaciones. Cuando viene un nuevo director de informativos, está en todo su derecho a cambiar lo que hay. Yo era un rostro muy visible, muy vinculado también a la anterior etapa y cabía pensar esa posibilidad, ¿no?», apuntó en El Faro de Cadena Ser.

José Ribagorda en ‘Informativos Telecinco’. (Foto: Mediaset)

«Lo asumo con naturalidad y lo comprendo. Y nada más, yo estoy muy satisfecho. Entré con Pedro Piqueras y hemos salido entre aplausos con el cariño de toda la redacción y con el sentimiento de que hemos conformado una etapa histórica en los informativos de la televisión e histórica en los informativos de Telecinco», prosiguió.

Su despedida

El domingo 15 de septiembre fue el último día de José Ribagorda en Informativos Telecinco. «Quiero agradecerles la confianza que siempre han puesto en mí para informarse. He tratado de hacerlo siempre con el máximo rigor y la mayor honestidad posible y también con sentimiento», señaló. De esta manera, pasó el testigo a María Casado y David Cantero.