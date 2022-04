Último ataque de Donald Trump al príncipe Harry. El que fuera presidente de Estados Unidos no se caracteriza especialmente por guardar silencio, sino más bien por avivar la llama de temas que suelen generar polémica. Y en lo que respecta al príncipe Harry -y también a su esposa, Meghan Markle-, el mandatario siempre ha mantenido una actitud muy crítica con la pareja. De hecho, cuando se conoció su traslado de Canadá a Estados Unidos se mostró tajante ante la posibilidad de que el Gobierno se ocupara de costear su equipo de seguridad.

En esta ocasión, Trump se ha manifestado en el espacio presentado por el periodista Piers Morgan. El comunicador también ha sido una de las personas más críticas con Meghan Markle, sobre todo a raíz de la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey: “no me creo una sola palabra”, dijo hace más de un año sobre las declaraciones de la pareja que ponían en el punto de mira a la familia real.

Una actitud que, sin embargo, pasó factura al presentador. De hecho, muchos de los espectadores del programa Good Morning Britain no dudaron en defender a Meghan Markle y acusar al periodista por su actitud, hasta el punto de dejar el espacio en el que trabajaba. Sin embargo, hace pocos meses, el regulador de medios le dio la razón a Morgan, alegando el derecho a la libertad de expresión.

Ahora, Piers Morgan y Donald Trump han unido fuerzas. El expresidente ha sido uno de los invitados al programa Piers Morgan Uncesored y no ha dudado en criticar duramente a los duques de Sussex. “No soy fan de Meghan, y no estaba equivocado desde el principio. Soy muy bueno haciendo predicciones. He llegado a predecirlo todo. Todo acabará, y acabará mal. Lo más seguro es que Harry vuelva con el rabo entre las piernas, rogando…”, ha dicho a Donald Trump.

El mandatario se ha mostrado muy tajante en lo que respecta a su opinión del príncipe Harry, al que califica de ‘calzonazos’, al servicio de los deseos de su esposa. “Harry ha sido tan irrespetuoso con el país. Creo que es una vergüenza”, ha asegurado ante las cámaras. Para Donald Trump, Meghan Markle es una mujer manipuladora que somete a su esposo, incapaz de tomar sus propias decisiones.

A pesar de que hasta ahora siempre ha defendido a la Reina Isabel, en esta ocasión se ha posicionado en su contra: “es en lo único en lo que no estoy de acuerdo con ella. Yo le hubiera dicho, ‘si esa es tu decisión, vale, pero ya no tienes títulos, ya no tienes nada… Y, francamente, mejor no vuelvas’”, ha asegurado el que fuera presidente de Estados Unidos.

Mientras que con Meghan Markle no se ha visto al expresidente, con el príncipe Harry sí que ha coincidido en un viaje oficial que Trump hizo al Reino Unido y que llamó la atención por algunos fallos de protocolo que cometió frente a la Reina Isabel.