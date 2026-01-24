La trayectoria televisiva de Isa Pantoja y Asraf Beno que muy poca gente es capaz de olvidar

El estreno del programa Decomasters es inminente y, con él, vuelven a la pequeña pantalla personalidades de lo más variopintas. Las parejas de famosos, formadas por rostros conocidos como Lucía y Palito Dominguín, Antonia Dell’Atte, Mar Flores o su hijo Carlo Costanzia, lucharán por ser los mejores decoradores. Todos ellos serán compañeros de Isa Pi y Asraf Beno, una pareja televisiva que comenzó frente a las cámaras de Gran Hermano y ha continuado su trayectoria estrechamente ligada a este medio.

Si bien es cierto que Isa Pi no ha necesitado participar en realities para ser famosa, puesto que su condición de «hija de» la ha posicionado en el candelero desde que era muy pequeña, no ha huido de la fama y, es más, la ha incentivado. Consciente del interés que suscita su perfil, por su nula relación con su madre, Isabel Pantoja, y el complicado vínculo con su hermano, Kiko Rivera, Isa ha concedido numerosas entrevistas en diferentes programas de Telecinco.

Isa Pi y Asraf en ‘Decomasters’. (Foto: TVE)

Hace un tiempo, la joven se desvinculó por completo de la cadena de Fuencarral y fichó por TVE. En la pública, apostó por La familia de la tele que, poco tiempo después de su lanzamiento, finalizó sus emisiones de forma abrupta. Ahora, este nuevo proyecto, en común con su pareja, parece que devuelve la ilusión a la joven, que no ha parado de promocionarlo en sus redes sociales.

Isa Pantoja y Rocío Carrasco en el desfile de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

El papel de la televisión en sus inicios como pareja

Asraf Beno, el marido de Isa Pi, no ha nacido con la condición de famoso como su compañera; sin embargo, comenzó muy joven a hacer sus pinitos frente al piloto rojo. Beno pasó de ser modelo y míster a ser rostro habitual de diferentes formatos de Mediaset. Su primera aparición fue en First Dates, el programa de citas emitido por Cuatro. Después, y siguiendo con la línea del amor, trató de salir con pareja de Mujeres y Hombres y Viceversa, pretendiendo a Sofía Suescun. Sin embargo, su éxito llegó cuando en 2018 ingresó en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra como concursante de GH VIP 6, donde coincidió con la que se ha convertido en el amor de su vida.

Isa Pi y Asraf en ‘Gran Hermano VIP’. (Foto: Gtres)

Allí, entre broncas, pruebas y sospechosos arrumacos, se encendió la llama con Isa Pi. Tanto es así que incluso protagonizaron un momento confuso bajo el edredón que propició la ruptura de la creadora de contenido y su entonces novio, el cantante de éxito Omar Montes. A partir de ahí, Isa y Asraf no se separaron y, a día de hoy, han formado una familia junto al primogénito de ella —fruto de su relación con Alberto Isla— y el hijo que han tenido en común, que llegó al mundo el pasado 22 de junio de 2025 y al que llamaron Cairo.

La relación de Isa Pi y Kiko Rivera

La protagonista de estas líneas mantiene una nula relación con su madre y también con su hermano, Kiko Rivera. No obstante, este último ha tendido puentes para retomar el contacto. Esto ha sucedido tras salir a la luz que el hijo del recordado Paquirri había puesto punto y final a su matrimonio de más de una década con Irene Rosales.

En los últimos días, el DJ ha sido preguntado por la participación de su hermana en Decomasters. Unas cuestiones a las que ha respondido afable y manteniendo la línea de la reconciliación que tomó hace unos meses. De la misma manera, durante su última intervención en ¡De viernes!, ha admitido sus errores: «Si hay algo que me duele en este momento de mi vida, es no llevarme bien con mi hermana. Sé que tengo mi parte de culpa y lo asumo, pero ya he hecho lo que tenía que hacer», indicó. Un guante que fue recogido con su hermana, que continúa distante: «Él es así y no va a cambiar», sentenció.