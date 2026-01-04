La tradición de Paz y Anna Padilla que hace mágico el día de Reyes

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los famosos que ya se preparan para vivir estas fechas tan especiales. Con la festividad de Nochebuena, en las casas comienzan las reuniones familiares y los reencuentros alrededor de la mesa. Tradiciones que perduran y que van pasando de generación en generación. Sin embargo, Paz Padilla y Anna Ferrer Padilla han instaurado una nueva costumbre en su hogar que se materializa cada 6 de enero: envolver con diferentes temáticas los regalos. Una actividad que inunda de magia la casa y sorprende a sus allegados año tras año.

Los días previos son todo un ajetreo para la presentadora, que se sumerge entre cajas, papel de envolver, cuerda, lazo y una gran lluvia de ideas entre las que se encuentra la elegida. Una jornada que vive intensamente y que prepara con cariño y con mucha emoción con el fin de ver disfrutar a sus seres queridos. Durante la noche del 5 de enero al 6, coloca milimétricamente los paquetes para que cuando amanezca el Día de Reyes, el primero en despertar ya pueda ver el gran salón completamente caracterizado con la cuestión seleccionada.

Paz Padilla y Anna Ferrer en la inauguración de la tienda de Madrid. (Foto: Gtres)

Los primeros años

Lo que comenzó en el 2017 se ha convertido en toda una tradición que tanto su núcleo duro como sus fans esperan ansiosos. En un principio, el montaje no fue tan elaborado y Paz se limitó a desperdigar por su salón grandes cajas cubiertas de papel dorado y lazo al tono. No todas ellas escondían regalos y algunas de ellas se convirtieron en la atracción de la jornada. Tanto es así que incluso las utilizaron como escondite, puesto que tenían acceso y en ellas cabía una persona. Un detalle que pone en evidencia las dimensiones de los objetos.

Paz y Anna Padilla delante de la NoNiNeta. (Foto: Gtres)

En 2018 la tradición evolucionó. En ese año, la comunicadora optó por convertir unas simples cajas recubiertas de papel marrón en renos. Lo hizo añadiéndoles cuernos, nariz, boca y ojos. Algunos incluso tenían pajarita. Unas creaciones que colocó estratégicamente alrededor del árbol de Navidad. Sin desvincularse por completo de la línea mencionada, el 2019 tuvo como protagonistas un par de muñecos de nieve, varias figuras de Papá Noel y un árbol rodeado de espumillón. Todo esto compuesto por cajas superpuestas que, a medida que iban subiendo, iban disminuyendo su tamaño.

Años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024

Poco antes de que la pandemia del coronavirus se hiciera dueña del planeta, un trineo tirado con renos —hecho de materiales como madera y cartón— invadió el salón de la familia. Sobre él reposaban incontables cajas doradas decoradas con etiquetas nominales, lazos y estrellas. El 2021 giró en torno a paquetes convertidos en elfos. Los colores predominantes fueron el verde lima y el botella, las rayas blancas y rojas y un sinfín de globos que armonizaban la estancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Dejando a un lado los tonos llamativos, en 2022 el color principal fue el blanco acompañado del gris. Varias pilas de regalos envueltos en papel plateado sirvieron como lienzo perfecto para plasmar el skyline de Jerusalén. Además, por si esto fuera poco, para ambientar la dependencia, llenó de globos el techo de la estancia y de nubes el suelo. Dos detalles que no hicieron más que aportar calidez, magia y encanto a la escena.

Es por todos conocida la buena relación que Paz Padilla mantiene con el ilustrador Xoan Viqueira. Por ello, para su tradicional decorado en el año 2023 no dudó en recurrir a sus extravagantes composiciones. El entorno era un circo y los hombres y las mujeres ideadas por Viqueira, simpáticos trapecistas que colgaban del techo. Y sí, instaló una carpa de circo a pequeña escala en el medio de su salón. Siguiendo la misma línea, también forró los presentes con papel en el que estaban plasmados figurines de Xoan.

Xoan Viqueira y Paz Padilla. (Foto: Instagram)

Como podemos ver, no hay nada que se le resista a la que fuera presentadora de el exitoso y ya extinto formato de Telecinco, Sálvame. Forrar su salón de verde no suponía un problema y así lo hizo. Un color que también utilizó para cubrir los regalos. Junto a todo esto, apilado y esparcido por toda la dependencia, también colocó un arco de globos de múltiples colores y numerosos soldaditos de plomo y otras figuras propias de la Navidad.

Así ha sido el último año de Paz Padilla

Este último año no ha defraudado y ha convertido el salón principal de su casa en una auténtica base espacial. «Welcome to Padilla Station», se podía leer en una de las pizarras que componían el decorado. Junto a Padilla, que estaba ataviada de astronauta, también se encontraba su hija Anna, con el mismo disfraz, que se metió de lleno en el papel. En el interior del cobertizo, contaban hasta con un panel de mando ficticio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paz Padilla (@paz_padilla)

A lo largo de todo este año, Paz Padilla y su hija Anna han estado en el ojo del huracán. Fueron numerosas las críticas que les llovieron después de que el pueblo de Zahara de los Atunes las acusara de apropiarse de la raspa de atún, símbolo identificativo del enclave costero y también logo de la firma NoNiNá. A pesar de todo esto, llegan fechas muy señaladas en el calendario y, a todas luces, tanto Paz como su unigénita tratarán de disfrutarlas al máximo rodeadas de familia y amigos, ajenas a todas las habladurías. ¿Con qué temática sorprenderá este año a todos sus fans y seres queridos? Solo queda esperar a que pase la noche más mágica del año.