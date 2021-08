Tom Brusse: tratamiento de belleza y compañía femenina para superar su ruptura con Sandra Pica

El último año ha cambiado por completo la vida e historia de Tom Brusse. El marroquí ha experimentado toda una montaña rusa de emociones en este tiempo. Desde su paso por ‘La Isla de las Tentaciones’ hasta su aventura en ‘Supervivientes 2021’. Por el camino ha dejado a la novia con la que saltó a la fama, Melyssa Pinto, tras una serie de deslealtades televisadas, e inició un romance con la mujer con la que engañó a la primera, Sandra Pica, quien a su vez acabó rompiendo la relación en directo mientras él participaba en el reality hondureño. Para colmo, en las últimas semanas se ha especulado con que la barcelonesa habría sido infiel a Tom con su buen amigo Julen, conocido por su paso por ‘MYHYV’. Todo un entuerto sentimental que ha dejado muy tocado al empresario marroquí.

Ya de vuelta en España y tras haber pinchado la burbuja de ‘Supervivientes’, Tom Brusse intenta rehacer su vida sin Sandra Pica y volviendo a la normalidad. No le está siendo fácil ya que ha reconocido estar teniendo problemas de ansiedad con la comida y de trastorno del sueño. De hecho ha recuperado en dos semanas 8 kilos de los 11 que perdió.

El polifacético concursante quiere recuperar la belleza perdida y para eso se ha puesto en manos de especialistas. Hace unas horas que se le pudo ver acudiendo a un reconocido centro estético de Madrid, donde se sometió a una radio frecuencia facial para mejorar su aspecto.

Tras protagonizar un encuentro de lo más discreto, aunque sospechoso, con su ex, Sandra Pica, este martes, tras su tratamiento ‘beauty’, Tom Brusse ha quedado a comer con una amiga en un exclusivo restaurante de la capital. Una vez finalizada la velada, el joven abandonó el establecimiento dispuesto a aclarar cómo se encuentra después de este “acercamiento”, que ha llegado en un momento en el que, al parecer, Brusse ya lo daba todo por perdido en lo que a su relación con la catalana se refiere.

Fue esta quien decidió dar por finalizado su noviazgo con el marroquí. Sin embargo, ahora parece que sus caminos han vuelto a juntarse. Unas fotos publicadas en exclusiva por la revista ‘Diez Minutos’ muestran a Tom Brusse y Sandra comiendo juntos y en aparente buena sintonía en un conocido centro comercial de la capital española. Ella diría después que se trataba de unos trámites pendientes que tenían.

Aunque son muchos los que apuntan que los motivos de su quedada se debieron a las cuentas pendientes de la pareja. Otros señalan que la ruptura se trata de un auténtico montaje y que, en los próximos meses, Tom y Sandra anunciarán, felices y contentos, que han decidido darse una segunda oportunidad.

El empresario se cierra en banda y, lejos de querer resolver el misterio que tiene en vilo a los medios, opta por señalar que lo que tenga que hablar, lo hará “en su momento”. Aclara que él se encuentra bien, pero también reconoce que no desvelará los motivos del encuentro hasta que no “me sienta mejor”, toda una contradicción que no permite saber con claridad el verdadero estado del exnovio de Melissa Pinto tras su cara a cara con Sandra.