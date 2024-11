Todos los secretos de la casa que Meghan Markle y Harry se han comprado en Portugal

Meghan Markle y el príncipe Harry se han comprado una casa en Portugal. El titular es llamativo, pero no es del todo cierto. Lo que realmente se han comprado, de momento, ha sido un terreno de una hectárea en la urbanización Costa Terra Golf en la localidad de Melides, a tan solo 20 minutos de Comporta. La ubicación no es casual, como tampoco lo son los verdaderos motivos que han llevado a la pareja a desembolsar nada más y nada menos que 4 millones de euros por un terreno cerca del mar donde, a priori, pretenden construir una casa «sostenible» y «vegana», muy del gusto de la ex actriz.

La operación de la compra se inició en septiembre del 2023. Los duques de Sussex aterrizaron el pequeño y discreto aeropuerto de Beja, en el Alentejo, dispuestos a visitar a sus primos, Eugenia de York y Jack Brooksbank, afincandos desde hace más de dos años en la localidad portuguesa de Melides. Jack, marido de la princesa Eugenia, es el gancho y captador de negocio de una de las urbanizaciones de lujo más discretas de la vieja Europa, la Costa Terra Resort & Golf. Fue él el encargado de «venderles» a los Sussex la idea de que una casa en Portugal les podría ser muy ventajosa tanto a nivel fiscal como para su libre circulación dentro de la Unión Europea. Harry tiene pasaporte británico y el Reino Unido ya está fuera de la unión tras e Brexit. Meghan por su parte, tiene pasaporte estadounidense y con la abrupta salida de la pareja de la primera línea de la familia real no llegó ni a terminar el trámite para alcanzar la ciudadanía británica. Una propriedad en Europa, en un país de la Unión Europea, donde invertir más de 500 mil euros te da barra libre para circular en los países miembros es, según fuentes conocedoras de la compra, el motivo principal del negocio.

Exterior de la casa. (Foto: Denton House)

Casa sostenible y ‘vegana’

De momento, la pareja se ha comprado el terreno, donde, si sus planes siguen adelante, en teoría pretenden construir una casa. Se trata de una casa «sostenible», una especie de “cabaña” futurista con todas los lujos y comodidades, pero una «cabaña» al fin y al cabo, donde los materiales naturales o reciclados, con el menor impacto en el ambiente, son utilizados. Esta es otra de las ideas que atrajo a la pareja, tan preocupada siempre por el impacto medio-ambiental.

Exterior de la casa. (Foto: Denton House)

Eugenia de York: una princiesa inglesa viviendo en Portugal

Fue en el verano del 2022 cuando se dio a conocer la noticia de que la princesa Eugenia, la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, se mudaba con su familia para la localidad de Melides. A tan solo 20 minutos de Comporta, menos explorado, más desconocido y con menos mosquitos, Melides es un pueblo alentejano que ganó fama mundial gracias al zapatero de los famosos, Christian Loubotin. Jack Brooksbank, marido de Eugenia, se había aliado a un fondo norteamericano de inversión cuyo uno de los socios es George Clooney, y fue destinado al proyecto como captador de clientes y supervisor. Con el “fichaje” de los duques de Sussex como escaparate máximo de la urbanización, la inversión queda más que asegurada.

Nuevo documental en Netflix

La compra del terreno para construir su lujosa casa en Portugal no es la única noticia de la pareja que viene a contrarrestar los insistentes rumores de un posible divorcio. El próximo 10 de diciembre se estrena el nuevo documental del príncipe Harry en Netflix. Íntegramente dedicado al Polo, su deporte favorito, ‘Polo’-así se llama la duco-serie- narrará la intrahistoria de los campeonatos de Polo en Estados Unidos de América. Próximamente, y pendiente aun de fecha de estreno, verá la luz otra serie documental dedicada a Meghan Markle donde narrará en primera persona su pasión por la cocina, la jardinería y la amistad.