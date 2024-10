El príncipe Harry está teniendo una agenda muy intensa en las últimas semanas. Le hemos visto en Nueva York en varios actos paralelos a la celebración de la Asamblea Anual de Naciones Unidas y también en Londres, donde participó en una serie de citas en el marco de la entrega de los Premios WellChild, una organización con la que continúa muy comprometido a pesar de no formar parte de la institución. Sin embargo, no ha sido el único viaje que Harry ha hecho recientemente, eso sí, siempre sin la compañía de su esposa, Meghan Markle.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres).

Tal como se ha podido saber, el duque de Sussex ha estado en Sudáfrica y en Lesotho. Una visita privada de la que se ha tenido constancia ahora y en la que ha aprovechado para reunirse con la familia real de Lesoto, con la que mantiene una relación muy estrecha desde hace años. De hecho, estuvo con la reina en uno de los actos en los que participó durante su visita a Nueva York.

Ha sido justo después de su breve paso por el Reino Unido cuando el príncipe Harry se ha marchado a África, un continente con el que tiene una vinculación muy especial. El duque de Sussex no aprovechó su viaje a Londres para ver a su padre -que se encontraba en Escocia-, ni tampoco a su hermano, con el que sigue habiendo varias tensiones. Sin embargo, durante su estancia en el Reino Unido se mostró feliz y relajado.

El príncipe Harry en Lesoto. (Foto: Redes sociales).

Ni en el viaje al Reino Unido ni tampoco en esta visita a África le ha acompañado Meghan Markle. Desde hace varias semanas la pareja ha separado sus agendas y mientras que la exposición pública del duque de Sussex ha aumentado de manera considerable, a la duquesa apenas se la ve en público. Algunas fuentes han apuntado que Meghan está centrada en su empresa de estilo de vida y que por eso no tiene ahora mismo mucha proyección pública.

Un viaje simbólico

En esta visita a África, el príncipe ha aprovechado para reunirse con varios de los miembros de la familia real de Lesoto, en especial, con el príncipe Seeiso. Fue en el año 2006 cuando fundó junto a él la organización benéfica Sentebale, con la que está trabajando en una serie de nuevos proyectos ahora que está a punto de cumplir 20 años de actividad.

Para Harry, Lesoto siempre ha ocupado un lugar importante en su corazón, desde que viajó allí en el año 2004 y comprobó de primera mano los problemas que tenían que afrontar los niños y jóvenes de la zona. Desde entonces, ha mantenido un vínculo muy fuerte con el país y con la familia real, que le considera uno de los suyos. No obstante, ha llamado mucho la atención que Meghan Markle no le haya acompañado en una visita tan importante para él.

El príncipe Harry en Lesoto. (Foto: Redes sociales).

Según algunas fuentes, el duque de Sussex echa de menos su papel oficial y por eso en los últimos tiempos está intentando tener una mayor presencia pública y reactivar algunos temas con los que siempre ha estado muy comprometido. Ya no es un miembro en activo de ‘La Firma’, pero no deja de ser parte de la familia real y el hijo menor del actual rey, por lo que sabe perfectamente cómo manejarse en determinados círculos. Por eso no es extraño que se le haya visto como pez en el agua en Nueva York con Matilde de los Belgas o en Lesoto con los royals del país. Al fin y al cabo, ellos son como parte de su familia desde hace casi dos décadas.