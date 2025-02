El 7 de febrero es una fecha marcada en el calendario de la familia de la Reina Letizia, sobre todo para ella misma, sus padres y su sobrina, Carla Vigo. Fue el 7 de febrero de 2007 cuando murió su hermana, Érika Ortiz. La joven fue encontrada en el piso en el que residía doña Letizia antes de entrar a formar parte de la Familia Real. Han pasado 18 años desde aquella fatídica jornada y la vida tanto de doña Letizia como de su entorno ha cambiado mucho. Sobre todo, la de su sobrina, Carla Vigo que, a pesar de que es muy discreta con lo que tiene que ver con la Familia Real, es muy activa en las redes sociales, donde revela detalles de su día a día, sus proyectos y sus ilusiones.

La sobrina de la Reina Letizia nació el 13 de octubre de 2000 en Oviedo. Carla es hija de la hermana menor de doña Letizia, Érika Ortiz, y del escultor Antonio Vigo. Su vida dio un giro inesperado cuando su madre murió en 2007. En ese momento ella tenía apenas seis años.

Carla Vigo, en un acto. (Foto: Gtres)

Los primeros años de su vida Carla los pasó con sus padres, aunque también estaba de vez en cuando en casa de su abuela materna, Paloma Rocasolano, La madre de la Reina Letizia siempre ha estado muy pendiente de sus nietas y es una abuela cariñosa y dedicada.

Tras la separación de sus padres Carla se fue a vivir con su madre. Érika y Antonio tenían una relación cordial, de hecho, Carla le veía con mucha frecuencia. Sin embargo, la muerte de su madre fue un fuerte varapalo para toda la familia.

Fue a partir de ese momento cuando Carla se instaló con Antonio Vigo en la localidad madrileña de Aranjuez. Allí ha vivido los últimos años, hasta que se trasladó a Madrid. La sobrina de la Reina Letizia siempre ha sido una persona muy sensible y con una clara vocación artística, que ha podido desarrollar en los últimos años. De hecho, en más de una ocasión ha comentado que su gran sueño era convertirse en actriz y ha dado clases de baile y de interpretación. Incluso ha participado en un montaje junto a Rafael Amargo. También ha asegurado que le encantaría poder trabajar algún día con Los Javis y bailar junto a Lola Índigo.

Carla Vigo posando en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Sus declaraciones más impactantes

A pesar de que es bastante activa en las redes sociales y de que suele hablar de muchos temas, siempre ha sido muy reservada con lo que tenga que ver con su vida privada y con su familia. Sin embargo, el pasado año concedió una entrevista a la revista Lecturas en la que se sinceró como nunca antes sobre cuestiones muy personales.

La sobrina de la Reina Letizia reveló que vivía en un piso tutelado y confesó sus problemas de salud mental, de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria que había sufrido. «Estuve una semana sin comer ni dormir porque había roto con Álvaro y me ingresaron en un psiquiátrico», confesó en relación a su ruptura con Álvaro Uceda. Además, también dijo que había padecido anorexia y bulimia y comentó que el apoyo de su familia había sido muy importante.

Asimismo, Carla Vigo recalcó que la pérdida de su madre había sido un punto de inflexión en su vida y aseguró que le había costado mucho despedirse de ella: «Hasta que tuve 22 años no me pude despedir. Me aferraba a ella. Son muchos años sin poder hacer el luto», confesó. La sobrina de la Reina Letizia reveló que hasta tiempo después no fue consciente de que su madre tenía un problema y que tardó mucho en saber la causa de su muerte. Además, tampoco pudo ir a su funeral.