Carla Vigo saca las uñas para defender a su padre: "Con él ni media"

Carla Vigo se dio a conocer inicialmente por ser sobrina de la Reina Letizia, pero, con el paso del tiempo, ha conseguido forjar su propia identidad en la esfera pública, acaparando cada vez más atención mediática gracias a sus pasos y a su creciente presencia en las redes sociales. Es precisamente a través de estas plataformas digitales donde ha logrado conectar con muchos seguidores que le envían mensajes de cariño y apoyo diariamente. Sin embargo, también ha tenido que lidiar con críticas que en ocasiones la han llevado a estallar públicamente. De hecho, recientemente, Carla ha roto su silencio para defender a su padre de forma contundente y como nunca antes lo había hecho, sorprendiendo a propios y extraños.

«Esta chica madre, por desgracia, no tiene, pero su padre creo que no la enseñó a quererse a ella misma» o «Me parece una chica problemática» son algunos de los comentarios que Carla Vigo ha preferido no ignorar y contestar de manera tajante: «Anda que atreverse a meterse con mi padre sin conocerle», comenzaba a escribir en forma de respuesta en su perfil oficial de Instagram. La joven acusaba de tener una actitud rastrera a los autores de los comentarios mencionados y defendía a capa y espada a su progenitor: «Conmigo os podéis meter, pero con mi padre ni media», decía.

A pesar de la multitud de especulaciones que se han generado alrededor del tipo de relación que mantiene Carla con su padre, lo cierto es que sus palabras dejan entrever que ante todo se tienen respeto y cariño. Aunque ambos prefieren mantener en privado los detalles de su vínculo, las ocasiones en que Carla ha hablado de él reflejan que parece prevalecer un lazo de afecto y consideración mutua. Sin embargo, el contacto que mantienen en su día a día sigue siendo un aspecto que despierta una gran curiosidad, ya que ni Carla ni su padre han dado declaraciones públicas al respecto.

La discreta vida de Antonio Vigo

En 2006, Antonio Vigo y Erika Ortiz confirmaban su ruptura y, tan solo un año después, la hermana de la Reina fallecía trágicamente, dejando a toda su familia desolada. Desde entonces, Antonio ha reducido su exposición mediática, y los detalles sobre su vida actual son escasos. Según lo que se ha publicado, se sabe que es escultor y que ha recibido premios en diversas exposiciones internacionales gracias a su destacado trabajo artístico. Además, ejerce como docente de Bellas Artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, combinando su pasión por el arte con la enseñanza.

Antonio Vigo y Erika Ortiz en la boda del Rey Felipe y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

En el plano personal, varios medios apuntan a que mantiene una relación con una mujer llamada Laura, con quien tiene dos hijos en común. En cuanto a su vínculo con Carla Vigo, los detalles son limitados. Sin embargo, se sabe que ambos se siguen en Instagram y que, ocasionalmente, han interactuado en dicha red social, lo que sugiere que mantienen contacto, aunque la frecuencia o cercanía de este no es pública.