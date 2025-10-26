¿Tiene Instagram la Reina Letizia? El desliz que ha vuelto a sembrar la duda sobre su presencia en la red

La pregunta de si la Reina Letizia tiene una cuenta en la red social Instagram continúa siendo toda una incógnita. Si bien es cierto que en varias ocasiones la asturiana ha dejado entrever que está al tanto de todo lo que sucede en la plataforma mencionada, nadie ha conseguido dar con su usuario. Algo que ha hecho sospechar que podría esconderse tras un nickname anónimo que se camufla entre los millones de perfiles.

Durante la mañana del 25 de octubre, la esposa de Felipe VI ha vuelto a sembrar la duda sobre su presencia en el universo 2.0 debido a un comentario que le ha espetado a una chica sierense que se encontraba en el recibimiento en Valdesoto. Ella es Cristina García y fue la receptora de la afirmación de la Reina. «Tú eres la de Instagram», le dijo sin dudarlo ni un segundo. Ante tal señalamiento, la joven no salía de su asombro.

El motivo de que la Reina la haya identificado con tanta facilidad se debe a que García, junto a más vecinos del pueblo, ha tenido fuerte presencia en la red durante las últimas semanas. Bajo el nombre Valdesoto al descubierto, la joven y sus amigos han creado parodias sobre lo que es vivir en el pueblo y cómo se preparan los habitantes para recibir el galardón que llevan más de 20 años esperando. Al más puro estilo Gloria Sierra en Equipo de investigación, colocan un micro en objetos de todo tipo y no han tardado en hacerse virales. Con su parroquia por bandera, en su biografía se puede leer: «Ye una pena pero no to’l mundo pue vivir Valdesoto» y ellos mismos se definen como una cuenta de humor en la que no hay cabida para el drama.

Las palabras de Letizia, una vez más, vuelven a poner en alerta a los seguidores de su figura, que retoman la búsqueda en Instagram con el ánimo de localizarla. Lo cierto es que, si no tiene un perfil propio, la Reina de España es asidua a buscar diferentes organizaciones o personas con el fin de preparar a fondo los encuentros recogidos dentro de la agenda real. Una labor que deja entrever sus habilidades como periodista, profesión que ejerció con fervor y orgullo hasta que se comprometió con el Rey de España, entonces príncipe de Asturias.

El perfil de los vecinos de Valdesoto

Con 5 entregas de su particular programa, Cristina García, María Blanco, Yessica González, Tania López y Raúl Díaz no paran de hacer reír a sus más de 2.000 seguidores —entre los que podría encontrarse la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía—. Todos ellos pertenecen a la peña El Chabolu y participan de forma activa en la creación de contenido.

Cada uno de los capítulos recibe un nombre: ¿Qué ye tantu secretismu? Sujétame la escoba que voy o Entre rulos y verdaes son tres de ellos. En el último mencionado, los vecinos de Valdesoto hacen humor sobre la inminente visita de los Reyes. «¿Cojeranme a tiempu en la peluquería?», se cuestiona una de las chicas. «¿Tará pa pamela o pa paragües?», duda otra. «¿Patinará la Reina como les carrozes en el Paón?», bromean. «¿Oléis eso? Podría ser cucho, pero no, ye Varón Dandy», asevera haciendo referencia a que los hombres de Valdesoto ya comienzan a perfumarse ante tan importante acontecimiento.

La comunidad que atesoran no duda en participar en los posts. «Sois los mejores», «Me mondo», «Cada capítulo mejor» o «Grandes y espectaculares» son algunos de los mensajes que han recibido por sus divertidas ocurrencias de las que, a todas luces, es fiel seguidora Doña Letizia.