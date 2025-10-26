Piden matrimonio a la princesa Leonor durante su visita a Valdesoto, el Pueblo Ejemplar 2025

La Familia Real acaba de poner fin a una de las semanas más importantes de su agenda con motivo de la celebración de los tradicionales Premios Princesa de Asturias. El pasado jueves, 23 de octubre, presidieron el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El viernes 24 tuvo lugar la ceremonia de los galardones mencionados y, al día siguiente, se llevó a cabo la entrega del Pueblo Ejemplar 2025. Este año, el municipio elegido fue Valdesoto y la visita de Sus Majestades y sus dos hijas dejaron para el recuerdo muchas anécdotas que no han pasado desapercibidas.

En un ambiente festivo, el Rey Felipe se animó a lanzar una partida de bolos, así como también participó en otras muchas actividades típicas del pueblo. Siguiendo sus pasos, la princesa Leonor también sorprendió implicándose en ellas, aunque en su caso, todas las miradas se centraron en su persona cuando recibió una inesperada y divertida propuesta por parte de un vecino.

La parroquia de Valdesoto (Concejo de Siero) ha sido galardonada con el Premio #PuebloEjemplar de Asturias 2025. Esta mañana, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han recorrido la localidad y han estado junto a sus vecinos. 📽️¡No te pierdas este resumen! pic.twitter.com/GM6DgzsXJH — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 25, 2025

Todo ocurrió cuando la Familia Real estaba disfrutando de una representación organizada por algunos de los habitantes en la que se escenificaba la parodia titulada Esta visita non ye comedia. Fue entonces cuando uno de los personajes (interpretado por un joven llamado Lucas Rodríguez) se atrevió a pedirle matrimonio a la heredera al trono. «Y de forma cariñosa, ¿le gustaría ser esposa de un buen galán asturiano?», dijo delante de todos los presentes, desatando una sonora carcajada en ellos, incluidos los miembros de la Familia Real.

Como no podía ser de otra manera, este divertido momento no ha pasado desapercibido y, enseguida, ha dado la vuelta a la red. No obstante, al mismo tiempo, más allá de las anécdotas, también fue notable de nuevo el saber estar y la cercanía de la princesa Leonor, quien no dudó en destacar el espíritu ejemplar y la vitalidad que todos los habitantes de Valdesoto le habían transmitido durante su recorrido. «Valdesoto está lleno de vida. ¡Salta a la vista! […] Aquí no os aburrí y da gusto ver no solo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos», expresaba, añadiendo que siempre guardará «un recuerdo precioso» de la acogida que prepararon para ella y para su familia.

La Reina Letizia, la infanta Sofía, la princesa Leonor y el Rey Felipe en Valdesoto, Asturias. (Foto: Gtres)

Ahora, después de este emotivo fin de semana, la princesa Leonor volverá a separarse de sus padres y de su hermana para continuar con su instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). Por su parte, la infanta Sofía retomará sus estudios universitarios en el Forwad College, una institución de Lisboa, y Sus Majestades volverán a la Zarzuela para dar continuidad a su agenda.