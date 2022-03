Las cosas en La fábrica de la tele están en constante cambio y ahora, con la nueva reorganización de la plantilla aún más. Con el objetivo de recuperar el liderazgo de la audiencia en su franja horaria, la empresa ha decidido quitar de la dirección a David Valldeperas y a Alberto Díaz y ha sustituido a Carlota Corredera por Terelu Campos, que pasará a presentar Sálvame los viernes. De igual forma, Belén Esteban será la encargada de un nuevo espacio televisivo llamado Lo de Belén, donde la princesa del pueblo llevará la voz cantante. Así ha quedado la plantilla de Mediaset y Terelu ha mostrado su opinión.

Aprovechando la celebración del 22 cumpleaños de su hija, Alejandra Rubio, la colaboradora de Telecinco ha regalado unos minutos a la prensa. En cuanto a esta nueva etapa junto a María Patiño, la colaboradora reconoce estar muy contenta. “Haciendo el Lemon Tea también estaba muy contenta, porque he tenido muy buen rollo con María, muy buen feeling y no hemos tenido ni el menor de los problemas”, se ha sincerado. Muchos son los cambios que se están produciendo en la pequeña pantalla, aunque la hija de María Teresa Campos reconoce estar acostumbrada a ellos: “Es normal. Cuando uno lleva más de 35 años en la televisión, al final está uno acostumbrado a todo. Está todo muy tranquilo y de pronto viene el tsunami”. Terelu ha tenido que despedirse de su compañera y amiga Carlota Corredera, que pasará a protagonizar otro programa de la cadena. “Hoy ha sido un día complicado, porque a mí Carlota no solo me ha dirigido en Sálvame, sino en el Deluxe también”, ha dicho emocionada.

De igual forma, el despido fulminante de Paz Padilla también ha sido un momento muy complicado para la protagonista. Aunque ha dejado claro que no va a entrar en las decisiones de su empresa, ha querido recalcar el cariño que tiene a la, hasta entonces, colaboradora: “Paz me ha ayudado en momentos complicados de mi vida. Yo le escribí un mensaje cuando ese día se marchó de Sálvame y le he dejado espacio. La llamaré”. Paz, que ahora se encuentra muy centrada en sus nuevos proyectos, parece estar muy contenta con este gran cambio en su vida. “Yo creo que está muy contenta con el teatro, al final es una obra en la que ella también tiene un desgaste emocional muy grande cada vez que la interpreta”, ha explicado a los micrófonos. Sin embargo, aunque las cosas hayan dado un giro de 180 grados, para Terelu, Paz siempre va a pertenecer a ese plató: “Forma parte de la historia y formará siempre parte de la historia de Sálvame, que se lo ha ganado a pulso”.

En cuanto al nuevo destino de Belén Esteban, que se va a estrenar como presentadora en la cadena, Terelu tiene una opinión bastante concisa. “Yo creo que Belén no tiene que ser presentadora, tiene que ser Belén. Siguiendo una serie de directrices de lo que es un programa, pero tiene que ser Belén”, ha comenzado diciendo. Para la hermana de Carmen Borrego, encorsetar a la colaboradora en unas normas es un error. “Tú a Belén no la puedes poner a leer un cue, que lo lee eh, pero pierde el feeling, la esencia de lo que es Belén. Si la Fábrica conoce a Belén, no la van a encorsetar para nada. Yo creo que sería un error”, ha afirmado tajante y muy confiada en su punto de vista.

Hablando de televisión, la madre de Alejandra Rubio ha dejado muy claro en qué punto está su relación con Makoke que, tras interpretar varios enfrentamientos en televisión, parece haber puesto punto y final. “No tengo relación. Yo solo la veo en el trabajo. Vuelvo a repetir que no tengo ningún problema con Makoke, más allá de las diferencias que podamos tener en las opiniones de los temas, como puedo tener con cualquier compañero”. La expareja de Kiko Matamoros ya confesó públicamente creer haber tenido una relación de amistad con la colaboradora, algo con lo que Terelu no estuvo de acuerdo y así lo ha vuelto a confirmar. “La vida pasa por muchas etapas y muchas circunstancias y ha habido una etapa de la vida que hemos estado más unidas puesto que nuestras hijas estaban todo el día juntas y luego la vida va cambiando. Las hijas se hacen mayores y cada uno elige sus amistades”, ha querido sentenciar así el tema.

Y es que, la vida, como bien ha dicho la que será presentadora de Sálvame, está en constante cambio y, tras varias semanas llenas de sorpresas, parece que el esquema de Mediaset y La fábrica de la tele en general se va a quedar así por el momento. Una nueva etapa llena de constantes cambios para Terelu que, seguro, afrontará con toda la ilusión y fuerza del mundo.